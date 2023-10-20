Израиль захватил видного представителя движения ХАМАС, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. Израильские силовики захватили одного из спикеров движения ХАМАС Хасана Юсефа, сообщил CNN со ссылкой на власти страны. "Согласно израильским властям, представитель ХАМАС Хасан Юсеф был задержан в четверг в ходе рейдов, проведенных Израилем на Западном берегу", — уточнил телеканал. В общей службе безопасности Израиля "Шин-Бет" заявили, что Юсефа задержали "по подозрению в действиях от имени ХАМАС". Юсеф — официальный представитель палестинского движения на Западном берегу и член законодательного совета Палестины.Ранее сегодня Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла более сотни авиаударов по "оперативным целям", связанным с ХАМАС, уничтожены подземный туннель, склады оружия и десятки оперативных командных центров. Кроме того, ликвидирован боец ХАМАС Амджад Маджед Мухаммад Абу Одех, участвовавший в резне на юге Израиля.По последним данным, в результате вторжения палестинских бойцов 7 октября и обстрелов погибли более 1300 граждан Израиля и других стран. В Газе жертвами ответных действий стали около 3750 человек.В ходе обострения погибли 19 россиян, двое находятся в заложниках, семь числятся пропавшими без вести.По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. Израильские силовики захватили одного из спикеров движения ХАМАС Хасана Юсефа, сообщил CNN со ссылкой на власти страны.
"Согласно израильским властям, представитель ХАМАС Хасан Юсеф был задержан в четверг в ходе рейдов, проведенных Израилем на Западном берегу", — уточнил телеканал.
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В общей службе безопасности Израиля "Шин-Бет" заявили, что Юсефа задержали "по подозрению в действиях от имени ХАМАС".
Юсеф — официальный представитель палестинского движения на Западном берегу и член законодательного совета Палестины.
Ранее сегодня Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла более сотни авиаударов по "оперативным целям", связанным с ХАМАС, уничтожены подземный туннель, склады оружия и десятки оперативных командных центров. Кроме того, ликвидирован боец ХАМАС Амджад Маджед Мухаммад Абу Одех, участвовавший в резне на юге Израиля.
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