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Израиль захватил видного представителя движения ХАМАС, пишут СМИ

Израиль захватил видного представителя движения ХАМАС, пишут СМИ - РИА Новости, 20.10.2023

Израиль захватил видного представителя движения ХАМАС, пишут СМИ

Израильские силовики захватили одного из спикеров движения ХАМАС Хасана Юсефа, сообщил CNN со ссылкой на власти страны. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T11:33

2023-10-20T11:33

2023-10-20T13:54

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ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. Израильские силовики захватили одного из спикеров движения ХАМАС Хасана Юсефа, сообщил CNN со ссылкой на власти страны. "Согласно израильским властям, представитель ХАМАС Хасан Юсеф был задержан в четверг в ходе рейдов, проведенных Израилем на Западном берегу", — уточнил телеканал. В общей службе безопасности Израиля "Шин-Бет" заявили, что Юсефа задержали "по подозрению в действиях от имени ХАМАС". Юсеф — официальный представитель палестинского движения на Западном берегу и член законодательного совета Палестины.Ранее сегодня Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла более сотни авиаударов по "оперативным целям", связанным с ХАМАС, уничтожены подземный туннель, склады оружия и десятки оперативных командных центров. Кроме того, ликвидирован боец ХАМАС Амджад Маджед Мухаммад Абу Одех, участвовавший в резне на юге Израиля.По последним данным, в результате вторжения палестинских бойцов 7 октября и обстрелов погибли более 1300 граждан Израиля и других стран. В Газе жертвами ответных действий стали около 3750 человек.В ходе обострения погибли 19 россиян, двое находятся в заложниках, семь числятся пропавшими без вести.По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.

https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html

https://ria.ru/20231020/tserkov-1904014388.html

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в мире, израиль, палестина, россия, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году