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Израиль захватил видного представителя движения ХАМАС, пишут СМИ - РИА Новости, 20.10.2023
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11:33 20.10.2023 (обновлено: 13:54 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/zaderzhanie-1904064605.html
Израиль захватил видного представителя движения ХАМАС, пишут СМИ
Израиль захватил видного представителя движения ХАМАС, пишут СМИ - РИА Новости, 20.10.2023
Израиль захватил видного представителя движения ХАМАС, пишут СМИ
Израильские силовики захватили одного из спикеров движения ХАМАС Хасана Юсефа, сообщил CNN со ссылкой на власти страны. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T11:33
2023-10-20T13:54
в мире
израиль
палестина
россия
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. Израильские силовики захватили одного из спикеров движения ХАМАС Хасана Юсефа, сообщил CNN со ссылкой на власти страны. "Согласно израильским властям, представитель ХАМАС Хасан Юсеф был задержан в четверг в ходе рейдов, проведенных Израилем на Западном берегу", — уточнил телеканал. В общей службе безопасности Израиля "Шин-Бет" заявили, что Юсефа задержали "по подозрению в действиях от имени ХАМАС". Юсеф — официальный представитель палестинского движения на Западном берегу и член законодательного совета Палестины.Ранее сегодня Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла более сотни авиаударов по "оперативным целям", связанным с ХАМАС, уничтожены подземный туннель, склады оружия и десятки оперативных командных центров. Кроме того, ликвидирован боец ХАМАС Амджад Маджед Мухаммад Абу Одех, участвовавший в резне на юге Израиля.По последним данным, в результате вторжения палестинских бойцов 7 октября и обстрелов погибли более 1300 граждан Израиля и других стран. В Газе жертвами ответных действий стали около 3750 человек.В ходе обострения погибли 19 россиян, двое находятся в заложниках, семь числятся пропавшими без вести.По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html
https://ria.ru/20231020/tserkov-1904014388.html
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в мире, израиль, палестина, россия, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Россия, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль захватил видного представителя движения ХАМАС, пишут СМИ

Телеканал CNN сообщил о задержании представителя ХАМАС Хасана Юсефа

© AFP 2023 / ABBAS MOMANIШейх Хасан Юсеф
Шейх Хасан Юсеф - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AFP 2023 / ABBAS MOMANI
Шейх Хасан Юсеф . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. Израильские силовики захватили одного из спикеров движения ХАМАС Хасана Юсефа, сообщил CNN со ссылкой на власти страны.
"Согласно израильским властям, представитель ХАМАС Хасан Юсеф был задержан в четверг в ходе рейдов, проведенных Израилем на Западном берегу", — уточнил телеканал.
Президент США Джо Байден во время телеобращения к нации по теме Израиля и Украины - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Украина против Израиля: Байден выбрал, кому даст денег на войну
08:00
В общей службе безопасности Израиля "Шин-Бет" заявили, что Юсефа задержали "по подозрению в действиях от имени ХАМАС".
Юсеф — официальный представитель палестинского движения на Западном берегу и член законодательного совета Палестины.
Ранее сегодня Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла более сотни авиаударов по "оперативным целям", связанным с ХАМАС, уничтожены подземный туннель, склады оружия и десятки оперативных командных центров. Кроме того, ликвидирован боец ХАМАС Амджад Маджед Мухаммад Абу Одех, участвовавший в резне на юге Израиля.
Последствия удара по больнице в секторе Газа
© AP Photo / Abed Khaled

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

Тела погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8
© AFP 2023 / Mahmud Turkia

Большинство из них — женщины и дети.

Протесты в Триполи после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8
© AFP 2023 / Joseph Eid

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

Протесты в Аккаре (Ливан) после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8
© AP Photo / Emrah Gurel

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

Протесты в Стамбуле после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8
© AP Photo / STR

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

Протесты в Марокко после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8
© AFP 2023 / Nemer Dawood

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

Родственники погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8
По последним данным, в результате вторжения палестинских бойцов 7 октября и обстрелов погибли более 1300 граждан Израиля и других стран. В Газе жертвами ответных действий стали около 3750 человек.
В ходе обострения погибли 19 россиян, двое находятся в заложниках, семь числятся пропавшими без вести.
По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
Последствия удара по греческой православной церкви в секторе Газа
В Афинах прокомментировали удар по греческой православной церкви в Газе
10:09
 
В миреИзраильПалестинаРоссияВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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