https://ria.ru/20231020/zabastovka-1904017446.html

В Италии сотрудники общественного транспорта начали забастовку

В Италии сотрудники общественного транспорта начали забастовку - РИА Новости, 20.10.2023

В Италии сотрудники общественного транспорта начали забастовку

Несколько крупных профсоюзов работников общественного транспорта, школьного образования и медицинской отрасли Италии проводят в пятницу общенациональную... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T10:17

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РИМ, 20 окт – РИА Новости. Несколько крупных профсоюзов работников общественного транспорта, школьного образования и медицинской отрасли Италии проводят в пятницу общенациональную забастовку, сообщил телеканал Rainews24. Под угрозой оказалась работа городского транспорта в крупных городах, где движение будет обеспечено в "гарантированные" интервалы. Они отличаются для каждого отдельного города, но во всех случаях охватывают утренние и вечерние периоды. Помимо автобусов и метро, нарушения ожидаются в сфере железнодорожного транспорта, где также введены "гарантированные" интервалы для пригородных поездов. Государственная железнодорожная компания FS Italiane объявила, что скоростные поезда пойдут без перебоев. Свой список с запланированными рейсами на своем сайте опубликовала частная ж/д компания Italo. Примкнувшие к забастовке профсоюзы назвали ее целью "привлечь внимание сферы труда к экономической политике правительства и, в частности, еще раз заявить самое твердое "нет" войнам и всем мошенническим контрактам". Объединения трудящихся требуют "общего повышения заработной платы, приравненного к инфляции". Наряду с сектором перевозок, в стачке могут принять участие cотрудники сферы скоростных автострад и работники школ. Министерство образования в этой связи предупредило о риске отмены занятий в пятницу.

https://ria.ru/20231019/ekoaktivisty-1903782944.html

https://ria.ru/20230919/britaniya-1897173356.html

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