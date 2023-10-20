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В Италии сотрудники общественного транспорта начали забастовку - РИА Новости, 20.10.2023
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10:17 20.10.2023 (обновлено: 10:19 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/zabastovka-1904017446.html
В Италии сотрудники общественного транспорта начали забастовку
В Италии сотрудники общественного транспорта начали забастовку - РИА Новости, 20.10.2023
В Италии сотрудники общественного транспорта начали забастовку
Несколько крупных профсоюзов работников общественного транспорта, школьного образования и медицинской отрасли Италии проводят в пятницу общенациональную... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T10:17
2023-10-20T10:19
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РИМ, 20 окт – РИА Новости. Несколько крупных профсоюзов работников общественного транспорта, школьного образования и медицинской отрасли Италии проводят в пятницу общенациональную забастовку, сообщил телеканал Rainews24. Под угрозой оказалась работа городского транспорта в крупных городах, где движение будет обеспечено в "гарантированные" интервалы. Они отличаются для каждого отдельного города, но во всех случаях охватывают утренние и вечерние периоды. Помимо автобусов и метро, нарушения ожидаются в сфере железнодорожного транспорта, где также введены "гарантированные" интервалы для пригородных поездов. Государственная железнодорожная компания FS Italiane объявила, что скоростные поезда пойдут без перебоев. Свой список с запланированными рейсами на своем сайте опубликовала частная ж/д компания Italo. Примкнувшие к забастовке профсоюзы назвали ее целью "привлечь внимание сферы труда к экономической политике правительства и, в частности, еще раз заявить самое твердое "нет" войнам и всем мошенническим контрактам". Объединения трудящихся требуют "общего повышения заработной платы, приравненного к инфляции". Наряду с сектором перевозок, в стачке могут принять участие cотрудники сферы скоростных автострад и работники школ. Министерство образования в этой связи предупредило о риске отмены занятий в пятницу.
https://ria.ru/20231019/ekoaktivisty-1903782944.html
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в мире, италия
В мире, Италия
В Италии сотрудники общественного транспорта начали забастовку

В Италии сотрудники общественного транспорта начали общенациональную забастовку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтанция Colosseo ("Колизей") Римского метрополитена
Станция Colosseo (Колизей) Римского метрополитена - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Станция Colosseo ("Колизей") Римского метрополитена. Архивное фото
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РИМ, 20 окт – РИА Новости. Несколько крупных профсоюзов работников общественного транспорта, школьного образования и медицинской отрасли Италии проводят в пятницу общенациональную забастовку, сообщил телеканал Rainews24.
Под угрозой оказалась работа городского транспорта в крупных городах, где движение будет обеспечено в "гарантированные" интервалы. Они отличаются для каждого отдельного города, но во всех случаях охватывают утренние и вечерние периоды.
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Помимо автобусов и метро, нарушения ожидаются в сфере железнодорожного транспорта, где также введены "гарантированные" интервалы для пригородных поездов. Государственная железнодорожная компания FS Italiane объявила, что скоростные поезда пойдут без перебоев. Свой список с запланированными рейсами на своем сайте опубликовала частная ж/д компания Italo.
Примкнувшие к забастовке профсоюзы назвали ее целью "привлечь внимание сферы труда к экономической политике правительства и, в частности, еще раз заявить самое твердое "нет" войнам и всем мошенническим контрактам". Объединения трудящихся требуют "общего повышения заработной платы, приравненного к инфляции".
Наряду с сектором перевозок, в стачке могут принять участие cотрудники сферы скоростных автострад и работники школ. Министерство образования в этой связи предупредило о риске отмены занятий в пятницу.
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