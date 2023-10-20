https://ria.ru/20231020/yakutiya-1904009065.html

Медики рассказали о госпитализации спикера парламента Якутии

Медики рассказали о госпитализации спикера парламента Якутии - РИА Новости, 20.10.2023

Медики рассказали о госпитализации спикера парламента Якутии

Госпитализация спикера парламента Якутии Алексея Еремеева не связана с алкогольной интоксикацией, он находится на лечении в кардиологии, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T09:56

2023-10-20T09:56

2023-10-20T09:56

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

алексей еремеев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764874553_0:227:3072:1955_1920x0_80_0_0_59022ec6f6ddd8919cb474906ae10009.jpg

ЯКУТСК, 20 окт - РИА Новости. Госпитализация спикера парламента Якутии Алексея Еремеева не связана с алкогольной интоксикацией, он находится на лечении в кардиологии, сообщила РИА Новости заведующая кардиологическим отделением кардиососудистого центра республиканской больницы №1 – НЦМ Татьяна Томская. Ранее источник в парламенте сообщил агентству о том, что председателя парламента Якутии госпитализировали с заседания с гипертоническим кризом. Пользователи соцсети распространили информацию о том, что спикер регионального парламента Еремеев был госпитализирован во время пленарного заседания по причине алкогольной интоксикации. "Председатель парламента в настоящее время проходит лечение в отделении кардиологии. Состояние спикера оценивается как стабильное и не связано с алкогольной интоксикацией", - сказала Томская. В свою очередь, Еремеев поблагодарил врачей. "Со мной сейчас все хорошо. Спасибо врачам и всем, кто беспокоится о моем здоровье", - отметил он.

республика саха (якутия)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

республика саха (якутия), алексей еремеев