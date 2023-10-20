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Медики рассказали о госпитализации спикера парламента Якутии - РИА Новости, 20.10.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
09:56 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/yakutiya-1904009065.html
Медики рассказали о госпитализации спикера парламента Якутии
Медики рассказали о госпитализации спикера парламента Якутии - РИА Новости, 20.10.2023
Медики рассказали о госпитализации спикера парламента Якутии
Госпитализация спикера парламента Якутии Алексея Еремеева не связана с алкогольной интоксикацией, он находится на лечении в кардиологии, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T09:56
2023-10-20T09:56
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
алексей еремеев
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ЯКУТСК, 20 окт - РИА Новости. Госпитализация спикера парламента Якутии Алексея Еремеева не связана с алкогольной интоксикацией, он находится на лечении в кардиологии, сообщила РИА Новости заведующая кардиологическим отделением кардиососудистого центра республиканской больницы №1 – НЦМ Татьяна Томская. Ранее источник в парламенте сообщил агентству о том, что председателя парламента Якутии госпитализировали с заседания с гипертоническим кризом. Пользователи соцсети распространили информацию о том, что спикер регионального парламента Еремеев был госпитализирован во время пленарного заседания по причине алкогольной интоксикации. "Председатель парламента в настоящее время проходит лечение в отделении кардиологии. Состояние спикера оценивается как стабильное и не связано с алкогольной интоксикацией", - сказала Томская. В свою очередь, Еремеев поблагодарил врачей. "Со мной сейчас все хорошо. Спасибо врачам и всем, кто беспокоится о моем здоровье", - отметил он.
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республика саха (якутия), алексей еремеев
Республика Саха (Якутия), Республика Саха (Якутия), Алексей Еремеев
Медики рассказали о госпитализации спикера парламента Якутии

Врач: спикер парламента Якутии Еремеев проходит лечение в отделении кардиологии

© Фото : Пресс-служба ИлТумэнПредседатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Алексей Еремеев
Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Алексей Еремеев - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© Фото : Пресс-служба ИлТумэн
Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Алексей Еремеев. Архивное фото
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ЯКУТСК, 20 окт - РИА Новости. Госпитализация спикера парламента Якутии Алексея Еремеева не связана с алкогольной интоксикацией, он находится на лечении в кардиологии, сообщила РИА Новости заведующая кардиологическим отделением кардиососудистого центра республиканской больницы №1 – НЦМ Татьяна Томская.
Ранее источник в парламенте сообщил агентству о том, что председателя парламента Якутии госпитализировали с заседания с гипертоническим кризом.
Пользователи соцсети распространили информацию о том, что спикер регионального парламента Еремеев был госпитализирован во время пленарного заседания по причине алкогольной интоксикации.
«
"Председатель парламента в настоящее время проходит лечение в отделении кардиологии. Состояние спикера оценивается как стабильное и не связано с алкогольной интоксикацией", - сказала Томская.
В свою очередь, Еремеев поблагодарил врачей. "Со мной сейчас все хорошо. Спасибо врачам и всем, кто беспокоится о моем здоровье", - отметил он.
 
Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)Алексей Еремеев
 
 
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