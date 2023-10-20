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Российские военные отразили на Запорожском направлении десять атак ВСУ - РИА Новости, 20.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:23 20.10.2023 (обновлено: 16:29 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/vs-1904166636.html
Российские военные отразили на Запорожском направлении десять атак ВСУ
Российские военные отразили на Запорожском направлении десять атак ВСУ - РИА Новости, 20.10.2023
Российские военные отразили на Запорожском направлении десять атак ВСУ
Российские военные вели активную оборону на Запорожском направлении и отбили десять атак ВСУ в районе Вербового и Работино, сообщило Минобороны в сводке о ходе... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T15:23
2023-10-20T16:29
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российские военные вели активную оборону на Запорожском направлении и отбили десять атак ВСУ в районе Вербового и Работино, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации за период с 14 по 20 октября."Потери противника составили: более 475 военнослужащих, 11 танков, 22 боевые бронированные машины, 18 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии", — добавили в ведомстве.На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили 61 контратаку противника. Авиация и артиллерия нанесли удары по личному составу и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й, 43-й, 44-й и 115-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Синьковки, Ивановки, Тимковки и Макеевки."В результате боевых действий улучшено положение подразделений российской группировки по переднему краю", — говорится в документе.Противник потерял здесь более 995 военнослужащих, десять танков, 27 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, 18 артиллерийских орудий.Подразделения группировки войск "Центр", авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы на Краснолиманском направлении отбили 18 атак штурмовых отрядов 63-й и 67-й механизированных бригад, а также 12-й бригады спецназа ВСУ.Потери украинских войск составили: 940 человек, два танка, 21 боевая бронированная машина, 14 автомобилей и пять орудий.На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск нанесли поражения боевым группам 28-й, 56-й, 67-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Курдюмовки, Андреевки, Клещеевки и Марьинки.&quot;За прошедшую неделю на данном направлении отражены 25 атак противника. Потери ВСУ на данном направлении составили: более 2065 украинских военнослужащих, четыре танка, 14 боевых бронированных машин, 27 автомобилей, 28 орудий полевой артиллерии&quot;, — указали в Минобороны.Кроме того, ударами авиации и ракетных войск уничтожены пять складов с боеприпасами и военной техникой.Российские подразделения улучшили свои позиции на Южнодонецком направлении и отбили две атаки штурмовых отрядов 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 128-й бригады территориальной обороны в районах Угледара, Урожайного и Старомайорского.Противник за неделю потерял более 1000 человек, девять боевых бронированных машин, 19 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО.На Херсонском направлении украинские войска несколько раз неудачно попытались занять плацдармы на островах и левом берегу Днепра силами 36-й и 38-й бригад морской пехоты. В результате действий российской армии ВСУ потеряли до 345 военнослужащих, 11 орудий полевой артиллерии, 48 лодок и 38 автомобилей.
https://ria.ru/20231020/putin-1903971317.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные отразили на Запорожском направлении десять атак ВСУ

МО: военнослужащие РФ отразили 10 атак ВСУ на Запорожском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСтрельба из гаубицы Д-30
Стрельба из гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Стрельба из гаубицы Д-30. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российские военные вели активную оборону на Запорожском направлении и отбили десять атак ВСУ в районе Вербового и Работино, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации за период с 14 по 20 октября.
"Потери противника составили: более 475 военнослужащих, 11 танков, 22 боевые бронированные машины, 18 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии", — добавили в ведомстве.
Владимир Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Путин в Ростове-на-Дону заслушал доклад главы Генштаба о ходе спецоперации
Вчера, 01:15
На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили 61 контратаку противника. Авиация и артиллерия нанесли удары по личному составу и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й, 43-й, 44-й и 115-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Синьковки, Ивановки, Тимковки и Макеевки.
«
"В результате боевых действий улучшено положение подразделений российской группировки по переднему краю", — говорится в документе.
Противник потерял здесь более 995 военнослужащих, десять танков, 27 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, 18 артиллерийских орудий.
Подразделения группировки войск "Центр", авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы на Краснолиманском направлении отбили 18 атак штурмовых отрядов 63-й и 67-й механизированных бригад, а также 12-й бригады спецназа ВСУ.
Потери украинских войск составили: 940 человек, два танка, 21 боевая бронированная машина, 14 автомобилей и пять орудий.
Противотанковые заграждения на окраине Киева - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Киев придумал, кто победит Россию после гибели ВСУ
18 октября, 08:00
На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск нанесли поражения боевым группам 28-й, 56-й, 67-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Курдюмовки, Андреевки, Клещеевки и Марьинки.
«

"За прошедшую неделю на данном направлении отражены 25 атак противника. Потери ВСУ на данном направлении составили: более 2065 украинских военнослужащих, четыре танка, 14 боевых бронированных машин, 27 автомобилей, 28 орудий полевой артиллерии", — указали в Минобороны.

Кроме того, ударами авиации и ракетных войск уничтожены пять складов с боеприпасами и военной техникой.
Российские подразделения улучшили свои позиции на Южнодонецком направлении и отбили две атаки штурмовых отрядов 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 128-й бригады территориальной обороны в районах Угледара, Урожайного и Старомайорского.
Противник за неделю потерял более 1000 человек, девять боевых бронированных машин, 19 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО.
На Херсонском направлении украинские войска несколько раз неудачно попытались занять плацдармы на островах и левом берегу Днепра силами 36-й и 38-й бригад морской пехоты. В результате действий российской армии ВСУ потеряли до 345 военнослужащих, 11 орудий полевой артиллерии, 48 лодок и 38 автомобилей.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Минобороны сообщило об уничтожении 12 самолетов и двух вертолетов ВСУ
Вчера, 15:19
 
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