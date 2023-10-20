https://ria.ru/20231020/vs-1904166636.html

Российские военные отразили на Запорожском направлении десять атак ВСУ

Российские военные отразили на Запорожском направлении десять атак ВСУ - РИА Новости, 20.10.2023

Российские военные отразили на Запорожском направлении десять атак ВСУ

Российские военные вели активную оборону на Запорожском направлении и отбили десять атак ВСУ в районе Вербового и Работино, сообщило Минобороны в сводке о ходе... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T15:23

2023-10-20T15:23

2023-10-20T16:29

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российские военные вели активную оборону на Запорожском направлении и отбили десять атак ВСУ в районе Вербового и Работино, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации за период с 14 по 20 октября."Потери противника составили: более 475 военнослужащих, 11 танков, 22 боевые бронированные машины, 18 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии", — добавили в ведомстве.На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили 61 контратаку противника. Авиация и артиллерия нанесли удары по личному составу и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й, 43-й, 44-й и 115-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Синьковки, Ивановки, Тимковки и Макеевки."В результате боевых действий улучшено положение подразделений российской группировки по переднему краю", — говорится в документе.Противник потерял здесь более 995 военнослужащих, десять танков, 27 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, 18 артиллерийских орудий.Подразделения группировки войск "Центр", авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы на Краснолиманском направлении отбили 18 атак штурмовых отрядов 63-й и 67-й механизированных бригад, а также 12-й бригады спецназа ВСУ.Потери украинских войск составили: 940 человек, два танка, 21 боевая бронированная машина, 14 автомобилей и пять орудий.На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск нанесли поражения боевым группам 28-й, 56-й, 67-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Курдюмовки, Андреевки, Клещеевки и Марьинки."За прошедшую неделю на данном направлении отражены 25 атак противника. Потери ВСУ на данном направлении составили: более 2065 украинских военнослужащих, четыре танка, 14 боевых бронированных машин, 27 автомобилей, 28 орудий полевой артиллерии", — указали в Минобороны.Кроме того, ударами авиации и ракетных войск уничтожены пять складов с боеприпасами и военной техникой.Российские подразделения улучшили свои позиции на Южнодонецком направлении и отбили две атаки штурмовых отрядов 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 128-й бригады территориальной обороны в районах Угледара, Урожайного и Старомайорского.Противник за неделю потерял более 1000 человек, девять боевых бронированных машин, 19 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО.На Херсонском направлении украинские войска несколько раз неудачно попытались занять плацдармы на островах и левом берегу Днепра силами 36-й и 38-й бригад морской пехоты. В результате действий российской армии ВСУ потеряли до 345 военнослужащих, 11 орудий полевой артиллерии, 48 лодок и 38 автомобилей.

https://ria.ru/20231020/putin-1903971317.html

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