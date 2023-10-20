https://ria.ru/20231020/voyna-1904247433.html

В Госдуме заявили, что Белый дом считает войну просто бизнесом

В Госдуме заявили, что Белый дом считает войну просто бизнесом - РИА Новости, 20.10.2023

В Госдуме заявили, что Белый дом считает войну просто бизнесом

Зампред Госдумы Александр Бабаков, комментируя бюджетные запросы президента США Джо Байдена, заявил РИА Новости, что для Вашингтона война является "просто... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T19:57

2023-10-20T19:57

2023-10-20T19:57

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Зампред Госдумы Александр Бабаков, комментируя бюджетные запросы президента США Джо Байдена, заявил РИА Новости, что для Вашингтона война является "просто бизнесом", человеческие жертвы Белый дом не беспокоят. Президент США Джо Байден запросил у конгресса 61 миллиард долларов на оказание помощи Украине, сообщили в Белом доме. Согласно анонсированному в четверг и направленному сегодня в конгресс бюджетному запросу, также говорится о необходимости выделения около 798 миллионов долларов ВВС США для "ответа на ситуацию на Украине и сопутствующие расходы", 846 миллионов долларов на закупки ракет "для реагирования на ситуацию вокруг Украины", а также порядка 11,8 миллиарда долларов на экономическую поддержку Украины и стран, на которые повлияла ситуация, говорится в документе. "Теперь все окончательно встало на свои места: для Америки война - это просто бизнес и ничего личного. Байдена не беспокоят человеческие жертвы, ему все равно, что США поставками своего оружия подкидывают дровишки в разгорающийся огонь противостояния на Украине. Слушая Байдена, складывается впечатление, что Америка вообще это не страна, это просто бизнес. Ведь кроме бизнеса и денег американский истеблишмент больше ничего не интересует", - сказал Бабаков. Бабаков напомнил, что ранее Байден назвал военную помощь Украине ничем иным как "разумной инвестицией", которая принесет дивиденды будущим поколениям. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html

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украина, джо байден, госдума рф, александр бабаков, сша, россия, сергей лавров, нато