https://ria.ru/20231020/vov-1904246082.html

Губернатор Севастополя предупредил о громких звуках в городе

Губернатор Севастополя предупредил о громких звуках в городе - РИА Новости, 20.10.2023

Губернатор Севастополя предупредил о громких звуках в городе

В Севастополе на полигоне вечером в пятницу проведут плановое уничтожение боеприпасов времен ВОВ, возможно, будет громко, сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T19:48

2023-10-20T19:48

2023-10-20T19:48

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости. В Севастополе на полигоне вечером в пятницу проведут плановое уничтожение боеприпасов времен ВОВ, возможно, будет громко, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем в Telegram-канале. "В ближайшее время сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы будут производить плановое уничтожение боеприпасов времен ВОВ. Возможно, будет громко, поэтому предупреждаю заранее", - написал Развожаев. По его словам, в городе все спокойно.

севастополь

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)