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Губернатор Севастополя предупредил о громких звуках в городе
Губернатор Севастополя предупредил о громких звуках в городе - РИА Новости, 20.10.2023
Губернатор Севастополя предупредил о громких звуках в городе
В Севастополе на полигоне вечером в пятницу проведут плановое уничтожение боеприпасов времен ВОВ, возможно, будет громко, сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T19:48
2023-10-20T19:48
2023-10-20T19:48
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости. В Севастополе на полигоне вечером в пятницу проведут плановое уничтожение боеприпасов времен ВОВ, возможно, будет громко, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем в Telegram-канале. "В ближайшее время сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы будут производить плановое уничтожение боеприпасов времен ВОВ. Возможно, будет громко, поэтому предупреждаю заранее", - написал Развожаев. По его словам, в городе все спокойно.
севастополь
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РИА Новости
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РИА Новости
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севастополь, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Губернатор Севастополя предупредил о громких звуках в городе
Развозжаев: в городе будут громкие звуки из-за уничтожения снарядов времен ВОВ