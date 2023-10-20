https://ria.ru/20231020/vorobev-1904137294.html

Воробьев посетил ведущий вуз Китая и альма-матер Си Цзиньпина

Воробьев посетил ведущий вуз Китая и альма-матер Си Цзиньпина - РИА Новости, 20.10.2023

Воробьев посетил ведущий вуз Китая и альма-матер Си Цзиньпина

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своей поездки в Китай посетил университет и школу Цинхуа в Пекине, который считается одним из лучших вузов... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T14:05

2023-10-20T14:05

2023-10-20T14:05

новости подмосковья

китай

московская область (подмосковье)

пекин

си цзиньпин

андрей воробьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904120833_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_43620b1bd823b46fa2b0957b24e47508.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своей поездки в Китай посетил университет и школу Цинхуа в Пекине, который считается одним из лучших вузов мира и является альма-матер председателя КНР Си Цзиньпина. "Обсуждать образование мы продолжили в университете и школе Цинхуа в Пекине. Это один из лучших вузов мира. Его, кстати, окончил председатель КНР Си Цзиньпин. Сюда мы приехали, чтобы узнать подробнее о методиках преподавания", - отметил Воробьев в своём официальном Telegram-канале. Обучение в школе Цинхуа основано на том, что дети сами выбирают предметы для изучения. Особое внимание уделяют развитию творческого и спортивного потенциала школьников, а некоторые предметы, например, химию, ребятам преподают профессора из университета, добавил губернатор. Также он отметил, что развитие системы образования в Подмосковье является значимым направлением для региона. Так, в Московской области ежегодно открываются около 30 новых школ, в этом году на полную мощность заработали три образовательных кластера, где учатся дети со всей страны. В одном из них, в Технолицее имени Долгих — трилингвальная система. Помимо русского, ребята учатся на английском и китайском языках. "Что приятно, среди 1,3 тысячи учеников международной школы Цинхуа есть дети из России, также там работают два наших педагога", - дополнил Воробьев.

https://ria.ru/20231020/podmoskove-1904091199.html

китай

московская область (подмосковье)

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, московская область (подмосковье), пекин, си цзиньпин, андрей воробьев