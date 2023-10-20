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Воробьев посетил ведущий вуз Китая и альма-матер Си Цзиньпина - РИА Новости, 20.10.2023
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Новости Подмосковья
 
14:05 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/vorobev-1904137294.html
Воробьев посетил ведущий вуз Китая и альма-матер Си Цзиньпина
Воробьев посетил ведущий вуз Китая и альма-матер Си Цзиньпина - РИА Новости, 20.10.2023
Воробьев посетил ведущий вуз Китая и альма-матер Си Цзиньпина
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своей поездки в Китай посетил университет и школу Цинхуа в Пекине, который считается одним из лучших вузов... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T14:05
2023-10-20T14:05
новости подмосковья
китай
московская область (подмосковье)
пекин
си цзиньпин
андрей воробьев
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своей поездки в Китай посетил университет и школу Цинхуа в Пекине, который считается одним из лучших вузов мира и является альма-матер председателя КНР Си Цзиньпина. "Обсуждать образование мы продолжили в университете и школе Цинхуа в Пекине. Это один из лучших вузов мира. Его, кстати, окончил председатель КНР Си Цзиньпин. Сюда мы приехали, чтобы узнать подробнее о методиках преподавания", - отметил Воробьев в своём официальном Telegram-канале. Обучение в школе Цинхуа основано на том, что дети сами выбирают предметы для изучения. Особое внимание уделяют развитию творческого и спортивного потенциала школьников, а некоторые предметы, например, химию, ребятам преподают профессора из университета, добавил губернатор. Также он отметил, что развитие системы образования в Подмосковье является значимым направлением для региона. Так, в Московской области ежегодно открываются около 30 новых школ, в этом году на полную мощность заработали три образовательных кластера, где учатся дети со всей страны. В одном из них, в Технолицее имени Долгих — трилингвальная система. Помимо русского, ребята учатся на английском и китайском языках. "Что приятно, среди 1,3 тысячи учеников международной школы Цинхуа есть дети из России, также там работают два наших педагога", - дополнил Воробьев.
https://ria.ru/20231020/podmoskove-1904091199.html
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китай, московская область (подмосковье), пекин, си цзиньпин, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Китай, Московская область (Подмосковье), Пекин, Си Цзиньпин, Андрей Воробьев

Воробьев посетил ведущий вуз Китая и альма-матер Си Цзиньпина

© Фото : правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев посетил ведущий вуз Китая и альма-матер Си Цзиньпина
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил ведущий вуз Китая и альма-матер Си Цзиньпина - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© Фото : правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил ведущий вуз Китая и альма-матер Си Цзиньпина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своей поездки в Китай посетил университет и школу Цинхуа в Пекине, который считается одним из лучших вузов мира и является альма-матер председателя КНР Си Цзиньпина.
"Обсуждать образование мы продолжили в университете и школе Цинхуа в Пекине. Это один из лучших вузов мира. Его, кстати, окончил председатель КНР Си Цзиньпин. Сюда мы приехали, чтобы узнать подробнее о методиках преподавания", - отметил Воробьев в своём официальном Telegram-канале.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Воробьев: педагоги из КНР начнут преподавать китайский язык в Подмосковье
12:15
Обучение в школе Цинхуа основано на том, что дети сами выбирают предметы для изучения. Особое внимание уделяют развитию творческого и спортивного потенциала школьников, а некоторые предметы, например, химию, ребятам преподают профессора из университета, добавил губернатор.
Также он отметил, что развитие системы образования в Подмосковье является значимым направлением для региона. Так, в Московской области ежегодно открываются около 30 новых школ, в этом году на полную мощность заработали три образовательных кластера, где учатся дети со всей страны. В одном из них, в Технолицее имени Долгих — трилингвальная система. Помимо русского, ребята учатся на английском и китайском языках.
"Что приятно, среди 1,3 тысячи учеников международной школы Цинхуа есть дети из России, также там работают два наших педагога", - дополнил Воробьев.
 
Новости ПодмосковьяКитайМосковская область (Подмосковье)ПекинСи ЦзиньпинАндрей Воробьев
 
 
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