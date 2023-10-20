Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали поставку новых видов вооружения Украине - РИА Новости, 20.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:41 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/vooruzhenie-1904245232.html
В Госдуме прокомментировали поставку новых видов вооружения Украине
В Госдуме прокомментировали поставку новых видов вооружения Украине - РИА Новости, 20.10.2023
В Госдуме прокомментировали поставку новых видов вооружения Украине
Поставка новых видов вооружения Киеву ставит мир на грань войны, это должно очень сильно заботить американцев, так как это их коснется, заявил РИА Новости... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T19:41
2023-10-20T19:41
специальная военная операция на украине
украина
сша
россия
джо байден
алексей чепа
нато
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_0:573:2622:2048_1920x0_80_0_0_deda9d4836a60319f37133f7f3538c95.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Поставка новых видов вооружения Киеву ставит мир на грань войны, это должно очень сильно заботить американцев, так как это их коснется, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Ранее президент США Джо Байден попросил у Конгресса США согласовать 846 млн долларов на закупки ракет для "реагирования на ситуацию вокруг Украины" и 798 млн долларов для "ответа на ситуацию на Украине и сопутствующие расходы", говорится в президентском запросе. "Дальнейшая эскалация вооружения, поставка новых видов оружия, бомб, ракет только будет приводить к новым жертвам. И если человек этого не понимает, то, я думаю, что американцев это должно очень сильно заботить. Это дальше ставит мир на грань войны и простых американцев это тоже коснется, это сумасшедшие ошибки", - сказал Чепа. По его словам, Байден делает одну за другой роковые ошибки, не понимая, что за политическими интригами стоят человеческие жизни. Депутат напомнил, что США не приняли резолюции Совбеза ООН по Палестине, что привело к разрушению госпиталей и гибели более тысячи человек. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". На этой неделе СБ ООН не смог принять резолюции России, а вслед затем Бразилии по теме обострения в зоне палестино-израильского конфликта. Проект резолюции РФ призывал к немедленному, устойчивому и соблюдаемому прекращению огня. Однако он не набрал необходимого количества голосов в основном из-за позиции западного лагеря стран, который требовал осуждения палестинского движения ХАМАС в тексте. Документ Бразилии же был заблокирован США, так как, по словам американского постпреда Линды Томас-Гринфилд, проект в том числе не отражал права Израиля на самооборону. Кроме того, глава американской миссии объяснила свой шаг тем, что США якобы "проводят "на земле" тяжелую дипломатическую работу", и Совбез "должен позволить осуществиться этой дипломатии".
https://ria.ru/20231020/oruzhie-1903978442.html
https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_104:415:2282:2048_1920x0_80_0_0_8da8db9aa24d348aa61abcafac43f14c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, россия, джо байден, алексей чепа, нато, госдума рф, оон, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, Джо Байден, Алексей Чепа, НАТО, Госдума РФ, ООН, Сергей Лавров
В Госдуме прокомментировали поставку новых видов вооружения Украине

Депутат Чепа: поставка новых видов вооружения Украине ставит мир на грань войны

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Поставка новых видов вооружения Киеву ставит мир на грань войны, это должно очень сильно заботить американцев, так как это их коснется, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее президент США Джо Байден попросил у Конгресса США согласовать 846 млн долларов на закупки ракет для "реагирования на ситуацию вокруг Украины" и 798 млн долларов для "ответа на ситуацию на Украине и сопутствующие расходы", говорится в президентском запросе.
Военнослужащий ВВС США проверяет поддоны со 155-мм снарядами на авиабазе в Дувре - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Байден попросил конгресс не мешать бесперебойному снабжению Украины оружием
Вчера, 03:50
"Дальнейшая эскалация вооружения, поставка новых видов оружия, бомб, ракет только будет приводить к новым жертвам. И если человек этого не понимает, то, я думаю, что американцев это должно очень сильно заботить. Это дальше ставит мир на грань войны и простых американцев это тоже коснется, это сумасшедшие ошибки", - сказал Чепа.
По его словам, Байден делает одну за другой роковые ошибки, не понимая, что за политическими интригами стоят человеческие жизни. Депутат напомнил, что США не приняли резолюции Совбеза ООН по Палестине, что привело к разрушению госпиталей и гибели более тысячи человек.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
На этой неделе СБ ООН не смог принять резолюции России, а вслед затем Бразилии по теме обострения в зоне палестино-израильского конфликта. Проект резолюции РФ призывал к немедленному, устойчивому и соблюдаемому прекращению огня. Однако он не набрал необходимого количества голосов в основном из-за позиции западного лагеря стран, который требовал осуждения палестинского движения ХАМАС в тексте. Документ Бразилии же был заблокирован США, так как, по словам американского постпреда Линды Томас-Гринфилд, проект в том числе не отражал права Израиля на самооборону. Кроме того, глава американской миссии объяснила свой шаг тем, что США якобы "проводят "на земле" тяжелую дипломатическую работу", и Совбез "должен позволить осуществиться этой дипломатии".
Противотанковые заграждения на окраине Киева - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Киев придумал, кто победит Россию после гибели ВСУ
18 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАРоссияДжо БайденАлексей ЧепаНАТОГосдума РФООНСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала