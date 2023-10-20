https://ria.ru/20231020/vooruzhenie-1904245232.html

В Госдуме прокомментировали поставку новых видов вооружения Украине

В Госдуме прокомментировали поставку новых видов вооружения Украине - РИА Новости, 20.10.2023

В Госдуме прокомментировали поставку новых видов вооружения Украине

Поставка новых видов вооружения Киеву ставит мир на грань войны, это должно очень сильно заботить американцев, так как это их коснется, заявил РИА Новости... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T19:41

2023-10-20T19:41

2023-10-20T19:41

специальная военная операция на украине

украина

сша

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алексей чепа

нато

госдума рф

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Поставка новых видов вооружения Киеву ставит мир на грань войны, это должно очень сильно заботить американцев, так как это их коснется, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Ранее президент США Джо Байден попросил у Конгресса США согласовать 846 млн долларов на закупки ракет для "реагирования на ситуацию вокруг Украины" и 798 млн долларов для "ответа на ситуацию на Украине и сопутствующие расходы", говорится в президентском запросе. "Дальнейшая эскалация вооружения, поставка новых видов оружия, бомб, ракет только будет приводить к новым жертвам. И если человек этого не понимает, то, я думаю, что американцев это должно очень сильно заботить. Это дальше ставит мир на грань войны и простых американцев это тоже коснется, это сумасшедшие ошибки", - сказал Чепа. По его словам, Байден делает одну за другой роковые ошибки, не понимая, что за политическими интригами стоят человеческие жизни. Депутат напомнил, что США не приняли резолюции Совбеза ООН по Палестине, что привело к разрушению госпиталей и гибели более тысячи человек. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". На этой неделе СБ ООН не смог принять резолюции России, а вслед затем Бразилии по теме обострения в зоне палестино-израильского конфликта. Проект резолюции РФ призывал к немедленному, устойчивому и соблюдаемому прекращению огня. Однако он не набрал необходимого количества голосов в основном из-за позиции западного лагеря стран, который требовал осуждения палестинского движения ХАМАС в тексте. Документ Бразилии же был заблокирован США, так как, по словам американского постпреда Линды Томас-Гринфилд, проект в том числе не отражал права Израиля на самооборону. Кроме того, глава американской миссии объяснила свой шаг тем, что США якобы "проводят "на земле" тяжелую дипломатическую работу", и Совбез "должен позволить осуществиться этой дипломатии".

https://ria.ru/20231020/oruzhie-1903978442.html

https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html

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украина, сша, россия, джо байден, алексей чепа, нато, госдума рф, оон, сергей лавров