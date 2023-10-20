https://ria.ru/20231020/vino-1903982463.html

Роскачество спрогнозировало рекордный объем производства фермерского вина

Роскачество спрогнозировало рекордный объем производства фермерского вина - РИА Новости, 20.10.2023

Роскачество спрогнозировало рекордный объем производства фермерского вина

Объем производства фермерского вина в России в этом году должен стать рекордным, а в следующем - превысить порог в миллион литров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T05:55

2023-10-20T05:55

2023-10-20T05:55

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роскачество

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Объем производства фермерского вина в России в этом году должен стать рекордным, а в следующем - превысить порог в миллион литров, рассказали РИА Новости в Роскачестве. Там отметили, что малые фермерские хозяйства - наиболее активно развивающаяся часть винодельческого рынка. Так, за последние три года число фермерских хозяйств, производящих вино в стране, выросло в три с половиной раза, а объем производства - утроился. "По прогнозам экспертов, 2023 год станет рекордным для производства малых виноделен", - сообщили в Роскачестве. Уже сейчас, за первое полугодие, фермерские винодельни и сельхозкооперативы произвели порядка 422 тысяч литров вина, что вдвое больше аналогичного показателя за 2022 год. Тихие и игристые вина в этом году выпускали 53 малых винодельни, тогда как в прошлом году таких производителей было 39. При этом прогноз по производству на весь текущий год составляет примерно 850-900 тысяч литров. Такое активное развитие малых форм виноделия эксперты связывают с упрощением процедуры лицензирования и активной государственной поддержкой. По словам директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеси Буняевой, в общем объеме производства российского вина доля фермеров пока не так велика, однако эти винодельни играют важную роль, производя широкую палитру вин небольшими тиражами - за шесть месяцев 2023 года они выпустили примерно 25% от всех произведенных в России артикулов вина под защищенными географическими индикаторами. "В 2024 году объем фермерских вин, выпускаемых в России, впервые превысит 1 миллион литров, а число хозяйств составит более трети от общего количества действующих в стране лицензий на производство вина (по данным Росалкогольтабакконтроля, в первом полугодии 2023 года в России было порядка 170 действующих лицензий на производство вина)", - добавили в организации.

https://ria.ru/20231020/vina-1903980611.html

https://ria.ru/20231017/aktsizy-1903386958.html

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