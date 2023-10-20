https://ria.ru/20231020/usa-1904137668.html
В Кремле ответили на вопрос о кампании по преследованию граждан США
В Кремле ответили на вопрос о кампании по преследованию граждан США - РИА Новости, 20.10.2023
В Кремле ответили на вопрос о кампании по преследованию граждан США
В России нет никакой кампании по преследованию граждан США, есть те, кто нарушает закон, и против них принимаются законные меры, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T14:11
2023-10-20T14:11
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. В России нет никакой кампании по преследованию граждан США, есть те, кто нарушает закон, и против них принимаются законные меры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "В России никакой кампании по преследованию граждан США нет абсолютно. Есть граждане США, которые нарушают закон, и в отношении них применяются законные меры. Другой какой-то кампании нет, и говорить об этом мы считаем неуместно", - сказал Песков журналистам на вопрос, следит ли Кремль за делом против журналистки Радио Свободы* Алсу Курмашевой и как Москва могла бы ответить на заявление госдепартамента США, что задержание журналистки - это часть российской кампании по преследованию граждан Америки. Курмашева была задержана в качестве подозреваемой по части 3 статьи 330.1 УК РФ (неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности России). Данная статья предполагает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет. Официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер ранее сообщил журналистам, что ведомство следит за судьбой сотрудницы "Радио Свобода"* Курмашевой, с учетом ее двойного гражданства США считают необходимым оказать ей консульскую помощь. По данным агентства "Татар-информ", следствие полагает, что Курмашева в сентябре 2022 года получила сведения о мобилизованных преподавателях одного из вузов в Татарстане и использовала их при подготовке "альтернативных аналитических материалов для профильных международных инстанций и проведения дискредитирующих Россию информационных кампаний".* СМИ-иноагент
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РИА Новости
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россия, сша, дмитрий песков, государственный департамент сша, москва, медиа - общество
Россия, США, Дмитрий Песков, Государственный департамент США, Москва, Медиа - Общество
В Кремле ответили на вопрос о кампании по преследованию граждан США
Песков: в России нет никакой кампании по преследованию граждан США
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. В России нет никакой кампании по преследованию граждан США, есть те, кто нарушает закон, и против них принимаются законные меры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В России никакой кампании по преследованию граждан США нет абсолютно. Есть граждане США, которые нарушают закон, и в отношении них применяются законные меры. Другой какой-то кампании нет, и говорить об этом мы считаем неуместно", - сказал Песков журналистам на вопрос, следит ли Кремль за делом против журналистки Радио Свободы* Алсу Курмашевой и как Москва могла бы ответить на заявление госдепартамента США, что задержание журналистки - это часть российской кампании по преследованию граждан Америки.
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Курмашева была задержана в качестве подозреваемой по части 3 статьи 330.1 УК РФ (неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности России). Данная статья предполагает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет.
Официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер ранее сообщил журналистам, что ведомство следит за судьбой сотрудницы "Радио Свобода"* Курмашевой, с учетом ее двойного гражданства США считают необходимым оказать ей консульскую помощь.
По данным агентства "Татар-информ", следствие полагает, что Курмашева в сентябре 2022 года получила сведения о мобилизованных преподавателях одного из вузов в Татарстане и использовала их при подготовке "альтернативных аналитических материалов для профильных международных инстанций и проведения дискредитирующих Россию информационных кампаний".
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