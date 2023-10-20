https://ria.ru/20231020/upts-1904109939.html

Правозащитники прокомментировали ситуацию с запретом УПЦ

Правозащитники прокомментировали ситуацию с запретом УПЦ - РИА Новости, 20.10.2023

Правозащитники прокомментировали ситуацию с запретом УПЦ

Власти Украины пытаются нанести удар по идентичности своего народа, объявляя вне закона Украинскую православную церковь, на фундаменте которой была выстроена... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T13:08

2023-10-20T13:08

2023-10-20T13:08

религия

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

верховная рада украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859271427_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_a7128a9e2e89b077cf64878bc3504eac.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Власти Украины пытаются нанести удар по идентичности своего народа, объявляя вне закона Украинскую православную церковь, на фундаменте которой была выстроена славянская цивилизация, говорится в заявлении Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС). Верховная рада Украины 19 октября приняла в первом чтении законопроект, который позволяет запретить Украинскую православную церковь. "Это событие является логическим продолжением многолетнего курса киевских властей, направленного на уничтожение любых проявлений религиозной свободы. Широко известно, что прихожане УПЦ составляют большинство населения страны, поэтому принятый закон по своей сути является антинародным. Объявляя вне закона Церковь, на духовно-нравственном фундаменте которой была выстроена славянская цивилизация и вся история южных окраин Руси, украинский режим пытается нанести удар по идентичности живущего в стране народа", - говорится в заявлении РАРС, опубликованном на официальном сайте организации. В РАРС выразили уверенность, что все попытки нарушить формировавшийся веками культурный код народа будут безуспешными, верующие не откажутся в одночасье от веры своих предков, не перестанут по приказу властей посещать храмы, где получали духовную помощь, не оставят своих священнослужителей. "Агрессия властей против мирных и наиболее конструктивных сил общества – это демонстрация собственного бессилия, когда нет аргументов для честной дискуссии и остаются только репрессивные меры", - добавили в РАРС. В ассоциации подчеркнули, что реакция мировых правозащитных организаций на принятие этого закона станет "индикатором дееспособности и объективности". "Те из них, кто не выразит протеста по поводу вопиющего беззакония украинского политикума, утратят моральное право и любые иные основания именовать себя защитниками религиозной свободы и прав человека", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20231020/khram-1904022941.html

https://ria.ru/20230601/kiev-1875392873.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, верховная рада украины, украина