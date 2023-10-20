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Правозащитники прокомментировали ситуацию с запретом УПЦ - РИА Новости, 20.10.2023
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Религия
 
13:08 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/upts-1904109939.html
Правозащитники прокомментировали ситуацию с запретом УПЦ
Правозащитники прокомментировали ситуацию с запретом УПЦ - РИА Новости, 20.10.2023
Правозащитники прокомментировали ситуацию с запретом УПЦ
Власти Украины пытаются нанести удар по идентичности своего народа, объявляя вне закона Украинскую православную церковь, на фундаменте которой была выстроена... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T13:08
2023-10-20T13:08
религия
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
верховная рада украины
украина
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Власти Украины пытаются нанести удар по идентичности своего народа, объявляя вне закона Украинскую православную церковь, на фундаменте которой была выстроена славянская цивилизация, говорится в заявлении Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС). Верховная рада Украины 19 октября приняла в первом чтении законопроект, который позволяет запретить Украинскую православную церковь. "Это событие является логическим продолжением многолетнего курса киевских властей, направленного на уничтожение любых проявлений религиозной свободы. Широко известно, что прихожане УПЦ составляют большинство населения страны, поэтому принятый закон по своей сути является антинародным. Объявляя вне закона Церковь, на духовно-нравственном фундаменте которой была выстроена славянская цивилизация и вся история южных окраин Руси, украинский режим пытается нанести удар по идентичности живущего в стране народа", - говорится в заявлении РАРС, опубликованном на официальном сайте организации. В РАРС выразили уверенность, что все попытки нарушить формировавшийся веками культурный код народа будут безуспешными, верующие не откажутся в одночасье от веры своих предков, не перестанут по приказу властей посещать храмы, где получали духовную помощь, не оставят своих священнослужителей. "Агрессия властей против мирных и наиболее конструктивных сил общества – это демонстрация собственного бессилия, когда нет аргументов для честной дискуссии и остаются только репрессивные меры", - добавили в РАРС. В ассоциации подчеркнули, что реакция мировых правозащитных организаций на принятие этого закона станет "индикатором дееспособности и объективности". "Те из них, кто не выразит протеста по поводу вопиющего беззакония украинского политикума, утратят моральное право и любые иные основания именовать себя защитниками религиозной свободы и прав человека", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20231020/khram-1904022941.html
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украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, верховная рада украины, украина
Религия, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Верховная Рада Украины, Украина
Правозащитники прокомментировали ситуацию с запретом УПЦ

РАРС: власти Украины запретом УПЦ пытаются нанести удар по идентичности народа

© AP Photo / Natacha PisarenkoЖенщина проходит мимо Киево-Печерской лавры
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Власти Украины пытаются нанести удар по идентичности своего народа, объявляя вне закона Украинскую православную церковь, на фундаменте которой была выстроена славянская цивилизация, говорится в заявлении Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС).
Верховная рада Украины 19 октября приняла в первом чтении законопроект, который позволяет запретить Украинскую православную церковь.
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"Это событие является логическим продолжением многолетнего курса киевских властей, направленного на уничтожение любых проявлений религиозной свободы. Широко известно, что прихожане УПЦ составляют большинство населения страны, поэтому принятый закон по своей сути является антинародным. Объявляя вне закона Церковь, на духовно-нравственном фундаменте которой была выстроена славянская цивилизация и вся история южных окраин Руси, украинский режим пытается нанести удар по идентичности живущего в стране народа", - говорится в заявлении РАРС, опубликованном на официальном сайте организации.
В РАРС выразили уверенность, что все попытки нарушить формировавшийся веками культурный код народа будут безуспешными, верующие не откажутся в одночасье от веры своих предков, не перестанут по приказу властей посещать храмы, где получали духовную помощь, не оставят своих священнослужителей.
"Агрессия властей против мирных и наиболее конструктивных сил общества – это демонстрация собственного бессилия, когда нет аргументов для честной дискуссии и остаются только репрессивные меры", - добавили в РАРС.
В ассоциации подчеркнули, что реакция мировых правозащитных организаций на принятие этого закона станет "индикатором дееспособности и объективности". "Те из них, кто не выразит протеста по поводу вопиющего беззакония украинского политикума, утратят моральное право и любые иные основания именовать себя защитниками религиозной свободы и прав человека", - говорится в заявлении.
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