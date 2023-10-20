https://ria.ru/20231020/ukraina-1904124866.html
Воздушную тревогу объявили в трех подконтрольных Украине областях
Воздушную тревогу объявили в трех подконтрольных Украине областях - РИА Новости, 20.10.2023
Воздушную тревогу объявили в трех подконтрольных Украине областях
Воздушная тревога объявлена в Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T13:34
2023-10-20T13:34
2023-10-20T13:34
специальная военная операция на украине
украина
николаевская область
киев
вооруженные силы рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822831730_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_03223ef0887fd936e36ba8d37d03a1fb.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Тревогу практически одновременно объявили в подконтрольной Киеву части Херсонской области и в Николаевской области Украины - в 12.53 (совпадает с мск). В 12.59 тревога прозвучала в Кировоградской области. Ранее в пятницу тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской и Сумской областях Украины. Спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231020/donetsk-1904110549.html
https://ria.ru/20231020/obstrel-1904107911.html
украина
николаевская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822831730_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_e7b79290f3687ca8fb115d1a1f08eee7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, николаевская область, киев, вооруженные силы рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Украина, Николаевская область, Киев, Вооруженные силы РФ, Общество
Воздушную тревогу объявили в трех подконтрольных Украине областях
Минцифры Украины: в трех подконтрольных Киеву областях звучит воздушная тревога