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Омбудсмен Рады рассказал об итогах проверки военно-врачебных комиссий - РИА Новости, 20.10.2023
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10:02 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/ukraina-1904010811.html
Омбудсмен Рады рассказал об итогах проверки военно-врачебных комиссий
Омбудсмен Рады рассказал об итогах проверки военно-врачебных комиссий - РИА Новости, 20.10.2023
Омбудсмен Рады рассказал об итогах проверки военно-врачебных комиссий
Офис омбудсмена осуществил проверки всех военно-врачебных комиссий (ВВК) на Украине, выявлен ряд проблем, связанных в том числе с нарушением прав... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T10:02
2023-10-20T10:02
специальная военная операция на украине
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совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Офис омбудсмена осуществил проверки всех военно-врачебных комиссий (ВВК) на Украине, выявлен ряд проблем, связанных в том числе с нарушением прав военнообязанных, сообщил в Telegram-канале уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Ранее совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предложил провести комплексную проверку обоснованности решений ВВК по инвалидности и непригодности к военной службе, выданных в период с 24 февраля 2022 года, на предмет коррупционной составляющей. "Наш офис провел мониторинг 100% ВВК. В августе мы зафиксировали положительные сдвиги по сравнению с прошлым годом, однако обнаружили и недостаточный организационный уровень проведения ВВК, значительные нарушения прав во время ее прохождения, которые влияют на морально-психологическое состояние как военнослужащих, так и военнообязанных". - написал Лубинец. По его данным, мониторинг работы комиссий провели по двум направлениям - ВВК территориальных центров комплектования (военкоматов), а также ВВК госпитальных гарнизонных и гражданских лечебных учреждений во всех регионах страны. Лубинец отметил, что после осуществленных проверок обнаружен ряд проблем относительно соблюдения прав человека, среди которых "формальность в прохождении ВВК", коррупционная составляющая, отсутствие единого реестра военнообязанных, связанных с соответствующим наполнением по истории болезни. Всего осуществили 833 выездных и документальных мониторинга, резюмировал чиновник. Как заявлял 11 октября бывший премьер-министр страны Николай Азаров, мобилизация на Украине будет ужесточаться, поскольку страна испытывает трудности с пополнением войск, а протяженность линии фронта и продолжение контрнаступления требуют большой численности военных. Лубинец 9 сентября намекнул, что "ограниченно годных" граждан после проверок ВВК не будет, будут только годные или непригодные. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20230929/ukraina-1899501869.html
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https://ria.ru/20230913/ukraina-1896136688.html
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в мире, украина, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Омбудсмен Рады рассказал об итогах проверки военно-врачебных комиссий

Лубинец: по итогам проверки всех ВВК Украины выявили проблемы

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Офис омбудсмена осуществил проверки всех военно-врачебных комиссий (ВВК) на Украине, выявлен ряд проблем, связанных в том числе с нарушением прав военнообязанных, сообщил в Telegram-канале уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Ранее совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предложил провести комплексную проверку обоснованности решений ВВК по инвалидности и непригодности к военной службе, выданных в период с 24 февраля 2022 года, на предмет коррупционной составляющей.
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"Наш офис провел мониторинг 100% ВВК. В августе мы зафиксировали положительные сдвиги по сравнению с прошлым годом, однако обнаружили и недостаточный организационный уровень проведения ВВК, значительные нарушения прав во время ее прохождения, которые влияют на морально-психологическое состояние как военнослужащих, так и военнообязанных". - написал Лубинец.
По его данным, мониторинг работы комиссий провели по двум направлениям - ВВК территориальных центров комплектования (военкоматов), а также ВВК госпитальных гарнизонных и гражданских лечебных учреждений во всех регионах страны. Лубинец отметил, что после осуществленных проверок обнаружен ряд проблем относительно соблюдения прав человека, среди которых "формальность в прохождении ВВК", коррупционная составляющая, отсутствие единого реестра военнообязанных, связанных с соответствующим наполнением по истории болезни. Всего осуществили 833 выездных и документальных мониторинга, резюмировал чиновник.
Как заявлял 11 октября бывший премьер-министр страны Николай Азаров, мобилизация на Украине будет ужесточаться, поскольку страна испытывает трудности с пополнением войск, а протяженность линии фронта и продолжение контрнаступления требуют большой численности военных.
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Лубинец 9 сентября намекнул, что "ограниченно годных" граждан после проверок ВВК не будет, будут только годные или непригодные.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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