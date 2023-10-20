https://ria.ru/20231020/ukraina-1903973475.html

Не надо путать. В США указали Украине ее место

Не надо путать. В США указали Украине ее место - РИА Новости, 20.10.2023

Не надо путать. В США указали Украине ее место

США не следует приостанавливать помощь Израилю из-за поддержки Украины, учитывая разную степень союзнических отношений с ними, об этом пишут председатель фонда... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T02:02

2023-10-20T02:02

2023-10-20T02:02

в мире

израиль

украина

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. США не следует приостанавливать помощь Израилю из-за поддержки Украины, учитывая разную степень союзнических отношений с ними, об этом пишут председатель фонда "Наследие" (Heritage Foundation) Кевин Робертс и сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в статье для американской газеты Hill."Вместо того, чтобы приостанавливать помощь Израилю ради дополнительного финансирования Украины, конгрессу следует уделить ситуации в Израиле отдельное обсуждение и голосование, которых она заслуживает", — говорится в публикации.Как отмечают авторы статьи, Израиль является историческим партнером США и их ключевым союзником на Ближнем Востоке, в то время как Украина даже не является партнером НАТО. В публикации говорится также о демократическом режиме Израиля, который сопоставляется с киевским режимом, пропитанным коррупцией."Кроме того, у Израиля есть богатые соседи, но они не собираются помогать Израилю в военных действиях, и помощь вряд ли придет из какого-либо иного источника, кроме США. То же самое нельзя сказать об Украине, чьи богатые соседи по ЕС — особенно Германия и Франция — могли бы предоставить значительно больше помощи", — считают авторы.По мнению Робертса и Вэнса, США уделяют слишком много внимания Украине, расходуя на нее большое количество ресурсов за счет таких союзников, как Израиль и Тайвань, а новый пакет помощи Киеву лишь усугубит это положение.Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу France 2, что эскалация в Израиле рискует "отвлечь" внимание международного сообщества от конфликта на Украине.

https://ria.ru/20231019/vygoda-1903957807.html

https://ria.ru/20231019/snaryady-1903950840.html

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в мире, израиль, украина, сша, владимир зеленский, нато, евросоюз