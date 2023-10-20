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Не надо путать. В США указали Украине ее место - РИА Новости, 20.10.2023
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02:02 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/ukraina-1903973475.html
Не надо путать. В США указали Украине ее место
Не надо путать. В США указали Украине ее место - РИА Новости, 20.10.2023
Не надо путать. В США указали Украине ее место
США не следует приостанавливать помощь Израилю из-за поддержки Украины, учитывая разную степень союзнических отношений с ними, об этом пишут председатель фонда... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T02:02
2023-10-20T02:02
в мире
израиль
украина
сша
владимир зеленский
нато
евросоюз
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. США не следует приостанавливать помощь Израилю из-за поддержки Украины, учитывая разную степень союзнических отношений с ними, об этом пишут председатель фонда "Наследие" (Heritage Foundation) Кевин Робертс и сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в статье для американской газеты Hill."Вместо того, чтобы приостанавливать помощь Израилю ради дополнительного финансирования Украины, конгрессу следует уделить ситуации в Израиле отдельное обсуждение и голосование, которых она заслуживает", — говорится в публикации.Как отмечают авторы статьи, Израиль является историческим партнером США и их ключевым союзником на Ближнем Востоке, в то время как Украина даже не является партнером НАТО. В публикации говорится также о демократическом режиме Израиля, который сопоставляется с киевским режимом, пропитанным коррупцией."Кроме того, у Израиля есть богатые соседи, но они не собираются помогать Израилю в военных действиях, и помощь вряд ли придет из какого-либо иного источника, кроме США. То же самое нельзя сказать об Украине, чьи богатые соседи по ЕС — особенно Германия и Франция — могли бы предоставить значительно больше помощи", — считают авторы.По мнению Робертса и Вэнса, США уделяют слишком много внимания Украине, расходуя на нее большое количество ресурсов за счет таких союзников, как Израиль и Тайвань, а новый пакет помощи Киеву лишь усугубит это положение.Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу France 2, что эскалация в Израиле рискует "отвлечь" внимание международного сообщества от конфликта на Украине.
https://ria.ru/20231019/vygoda-1903957807.html
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в мире, израиль, украина, сша, владимир зеленский, нато, евросоюз
В мире, Израиль, Украина, США, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз
Не надо путать. В США указали Украине ее место

Hill: США не могут жертвовать Израилем ради Украины

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. США не следует приостанавливать помощь Израилю из-за поддержки Украины, учитывая разную степень союзнических отношений с ними, об этом пишут председатель фонда "Наследие" (Heritage Foundation) Кевин Робертс и сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в статье для американской газеты Hill.
"Вместо того, чтобы приостанавливать помощь Израилю ради дополнительного финансирования Украины, конгрессу следует уделить ситуации в Израиле отдельное обсуждение и голосование, которых она заслуживает", — говорится в публикации.
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Как отмечают авторы статьи, Израиль является историческим партнером США и их ключевым союзником на Ближнем Востоке, в то время как Украина даже не является партнером НАТО. В публикации говорится также о демократическом режиме Израиля, который сопоставляется с киевским режимом, пропитанным коррупцией.
«
"Кроме того, у Израиля есть богатые соседи, но они не собираются помогать Израилю в военных действиях, и помощь вряд ли придет из какого-либо иного источника, кроме США. То же самое нельзя сказать об Украине, чьи богатые соседи по ЕС — особенно Германия и Франция — могли бы предоставить значительно больше помощи", — считают авторы.
По мнению Робертса и Вэнса, США уделяют слишком много внимания Украине, расходуя на нее большое количество ресурсов за счет таких союзников, как Израиль и Тайвань, а новый пакет помощи Киеву лишь усугубит это положение.
Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу France 2, что эскалация в Израиле рискует "отвлечь" внимание международного сообщества от конфликта на Украине.
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