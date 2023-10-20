Рейтинг@Mail.ru
Израильская артиллерия начала наносить удары в районе ливанских ферм Шебаа - РИА Новости, 20.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/udary-1904198640.html
Израильская артиллерия начала наносить удары в районе ливанских ферм Шебаа
Израильская артиллерия начала наносить удары в районе ливанских ферм Шебаа - РИА Новости, 20.10.2023
Израильская артиллерия начала наносить удары в районе ливанских ферм Шебаа
Израильская артиллерия обстреливает территорию ливанских ферм Шебаа, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T16:49
2023-10-20T16:49
в мире
сектор газа
россия
израиль
хамас
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902816243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_095235b448317aafbf488b979a6c75d3.jpg
ЮЖНЫЙ ЛИВАН, 20 сен - РИА Новости. Израильская артиллерия обстреливает территорию ливанских ферм Шебаа, передают корреспонденты РИА Новости. На границе между Израилем и Южным Ливаном слышна артиллерийская канонада. Удары наносит израильская артиллерия в районе ливанских ферм Шебаа. Ливанское движение "Хезболлах" в пятницу заявило о проведении нескольких операций в районе оккупированной части ферм Шебаа. "В пятницу во второй половине дня были нанесены удары по позициям израильского противника в районе ферм Шебаа и высот Кфаршуба", - написано в заявлении. На данный момент артиллерийские удары в том числе наносятся в районе пограничной деревни Хула. Обстрелы с обеих сторон на ливано-израильской границе продолжаются уже больше недели. Ситуация резко обострилась после того, как Израиль объявил о военной операции против движения ХАМАС в Секторе Газа. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
https://ria.ru/20231020/arm-1904195238.html
https://ria.ru/20231020/livan-1904197803.html
сектор газа
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902816243_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_1c6b0e464da8d7fba6ba3c11e2af7147.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сектор газа, россия, израиль, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Сектор Газа, Россия, Израиль, ХАМАС, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израильская артиллерия начала наносить удары в районе ливанских ферм Шебаа

Армия обороны Израиля наносит удары в районе ливанских ферм Шебаа

© AP Photo / Mohammad ZaatariДым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане
Дым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Дым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане
Читать ria.ru в
ЮЖНЫЙ ЛИВАН, 20 сен - РИА Новости. Израильская артиллерия обстреливает территорию ливанских ферм Шебаа, передают корреспонденты РИА Новости.
На границе между Израилем и Южным Ливаном слышна артиллерийская канонада. Удары наносит израильская артиллерия в районе ливанских ферм Шебаа.
Израильские солдаты на танке направляются к плацдарму недалеко от границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Армия Израиля сообщила о новых обстрелах на границе с Ливаном
Вчера, 16:40
Ливанское движение "Хезболлах" в пятницу заявило о проведении нескольких операций в районе оккупированной части ферм Шебаа.
"В пятницу во второй половине дня были нанесены удары по позициям израильского противника в районе ферм Шебаа и высот Кфаршуба", - написано в заявлении.
На данный момент артиллерийские удары в том числе наносятся в районе пограничной деревни Хула.
Обстрелы с обеих сторон на ливано-израильской границе продолжаются уже больше недели. Ситуация резко обострилась после того, как Израиль объявил о военной операции против движения ХАМАС в Секторе Газа.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
Израильские солдаты на КПП недалеко от границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
В Ливане рассказали об израильских дронах на границе
Вчера, 16:47
 
В миреСектор ГазаРоссияИзраильХАМАСХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала