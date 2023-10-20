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Израильская артиллерия начала наносить удары в районе ливанских ферм Шебаа
Израильская артиллерия начала наносить удары в районе ливанских ферм Шебаа - РИА Новости, 20.10.2023
Израильская артиллерия начала наносить удары в районе ливанских ферм Шебаа
Израильская артиллерия обстреливает территорию ливанских ферм Шебаа, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T16:49
2023-10-20T16:49
2023-10-20T16:49
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ЮЖНЫЙ ЛИВАН, 20 сен - РИА Новости. Израильская артиллерия обстреливает территорию ливанских ферм Шебаа, передают корреспонденты РИА Новости. На границе между Израилем и Южным Ливаном слышна артиллерийская канонада. Удары наносит израильская артиллерия в районе ливанских ферм Шебаа. Ливанское движение "Хезболлах" в пятницу заявило о проведении нескольких операций в районе оккупированной части ферм Шебаа. "В пятницу во второй половине дня были нанесены удары по позициям израильского противника в районе ферм Шебаа и высот Кфаршуба", - написано в заявлении. На данный момент артиллерийские удары в том числе наносятся в районе пограничной деревни Хула. Обстрелы с обеих сторон на ливано-израильской границе продолжаются уже больше недели. Ситуация резко обострилась после того, как Израиль объявил о военной операции против движения ХАМАС в Секторе Газа. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
https://ria.ru/20231020/arm-1904195238.html
https://ria.ru/20231020/livan-1904197803.html
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в мире, сектор газа, россия, израиль, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Сектор Газа, Россия, Израиль, ХАМАС, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израильская артиллерия начала наносить удары в районе ливанских ферм Шебаа
Армия обороны Израиля наносит удары в районе ливанских ферм Шебаа
ЮЖНЫЙ ЛИВАН, 20 сен - РИА Новости. Израильская артиллерия обстреливает территорию ливанских ферм Шебаа, передают корреспонденты РИА Новости.
На границе между Израилем
и Южным Ливаном слышна артиллерийская канонада. Удары наносит израильская артиллерия в районе ливанских ферм Шебаа.
Армия Израиля сообщила о новых обстрелах на границе с Ливаном
Ливанское движение "Хезболлах
" в пятницу заявило о проведении нескольких операций в районе оккупированной части ферм Шебаа.
"В пятницу во второй половине дня были нанесены удары по позициям израильского противника в районе ферм Шебаа и высот Кфаршуба", - написано в заявлении.
На данный момент артиллерийские удары в том числе наносятся в районе пограничной деревни Хула.
Обстрелы с обеих сторон на ливано-израильской границе продолжаются уже больше недели. Ситуация резко обострилась после того, как Израиль объявил о военной операции против движения ХАМАС
в Секторе Газа
.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ
сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
В Ливане рассказали об израильских дронах на границе