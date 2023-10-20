https://ria.ru/20231020/udary-1904198640.html

Израильская артиллерия начала наносить удары в районе ливанских ферм Шебаа

Израильская артиллерия начала наносить удары в районе ливанских ферм Шебаа - РИА Новости, 20.10.2023

Израильская артиллерия начала наносить удары в районе ливанских ферм Шебаа

Израильская артиллерия обстреливает территорию ливанских ферм Шебаа, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T16:49

2023-10-20T16:49

2023-10-20T16:49

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЮЖНЫЙ ЛИВАН, 20 сен - РИА Новости. Израильская артиллерия обстреливает территорию ливанских ферм Шебаа, передают корреспонденты РИА Новости. На границе между Израилем и Южным Ливаном слышна артиллерийская канонада. Удары наносит израильская артиллерия в районе ливанских ферм Шебаа. Ливанское движение "Хезболлах" в пятницу заявило о проведении нескольких операций в районе оккупированной части ферм Шебаа. "В пятницу во второй половине дня были нанесены удары по позициям израильского противника в районе ферм Шебаа и высот Кфаршуба", - написано в заявлении. На данный момент артиллерийские удары в том числе наносятся в районе пограничной деревни Хула. Обстрелы с обеих сторон на ливано-израильской границе продолжаются уже больше недели. Ситуация резко обострилась после того, как Израиль объявил о военной операции против движения ХАМАС в Секторе Газа. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.

https://ria.ru/20231020/arm-1904195238.html

https://ria.ru/20231020/livan-1904197803.html

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в мире, сектор газа, россия, израиль, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году