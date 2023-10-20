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Армия Израиля заявила, что нанесла удар по трем членам "Хезболлы" - РИА Новости, 20.10.2023
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14:00 20.10.2023 (обновлено: 14:12 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/udar-1904133408.html
Армия Израиля заявила, что нанесла удар по трем членам "Хезболлы"
Армия Израиля заявила, что нанесла удар по трем членам "Хезболлы" - РИА Новости, 20.10.2023
Армия Израиля заявила, что нанесла удар по трем членам "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что нанесла удар по трем членам "Хезболлы", а также открыла огонь по вооруженным лицам у границы с... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T14:00
2023-10-20T14:12
в мире
израиль
ливан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хезболла
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что нанесла удар по трем членам "Хезболлы", а также открыла огонь по вооруженным лицам у границы с Ливаном."Некоторое время назад в районе границы с Ливаном были идентифицированы трое террористов "Хезболлы". Самолеты ЦАХАЛ нанесли удар по террористам", - сообщает армия.Кроме того, сообщается, что снайперы ЦАХАЛ открыли огонь по вооруженным лицам, которые, как передает армия, действовали в районе границы с Ливаном.
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в мире, израиль, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла
В мире, Израиль, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хезболла
Армия Израиля заявила, что нанесла удар по трем членам "Хезболлы"

ЦАХАЛ заявил об ударе по "Хезболле" и вооруженным лицам у границы с Ливаном

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном
Израильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что нанесла удар по трем членам "Хезболлы", а также открыла огонь по вооруженным лицам у границы с Ливаном.
"Некоторое время назад в районе границы с Ливаном были идентифицированы трое террористов "Хезболлы". Самолеты ЦАХАЛ нанесли удар по террористам", - сообщает армия.
Кроме того, сообщается, что снайперы ЦАХАЛ открыли огонь по вооруженным лицам, которые, как передает армия, действовали в районе границы с Ливаном.
 
В миреИзраильЛиванОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХезболла
 
 
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