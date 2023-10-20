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Армия Израиля заявила, что нанесла удар по трем членам "Хезболлы"

Армия Израиля заявила, что нанесла удар по трем членам "Хезболлы" - РИА Новости, 20.10.2023

Армия Израиля заявила, что нанесла удар по трем членам "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что нанесла удар по трем членам "Хезболлы", а также открыла огонь по вооруженным лицам у границы с... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T14:00

2023-10-20T14:00

2023-10-20T14:12

в мире

израиль

ливан

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хезболла

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что нанесла удар по трем членам "Хезболлы", а также открыла огонь по вооруженным лицам у границы с Ливаном."Некоторое время назад в районе границы с Ливаном были идентифицированы трое террористов "Хезболлы". Самолеты ЦАХАЛ нанесли удар по террористам", - сообщает армия.Кроме того, сообщается, что снайперы ЦАХАЛ открыли огонь по вооруженным лицам, которые, как передает армия, действовали в районе границы с Ливаном.

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в мире, израиль, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла