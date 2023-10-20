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На Кубани задержали мужчину после попытки заказать убийство племянника - РИА Новости, 20.10.2023
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13:32 20.10.2023 (обновлено: 13:34 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/ubiystvo-1904123407.html
На Кубани задержали мужчину после попытки заказать убийство племянника
На Кубани задержали мужчину после попытки заказать убийство племянника - РИА Новости, 20.10.2023
На Кубани задержали мужчину после попытки заказать убийство племянника
Следователи предъявили обвинение жителю Кубани, который заказал убийство своего племянника, заплатив исполнителю гонорар в 35 тысяч рублей и снабдив его орудием РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T13:32
2023-10-20T13:34
происшествия
абинский район
россия
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КРАСНОДАР, 20 окт - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение жителю Кубани, который заказал убийство своего племянника, заплатив исполнителю гонорар в 35 тысяч рублей и снабдив его орудием убийства, сообщили в СУСКР по региону. По данным следствия, в октябре обвиняемый из-за "неприязненных отношений" со своим 43-летним племянником решил организовать его убийство и начал подыскивать исполнителя. О поисках узнали правоохранители, далее наемного убийцу изображал полицейский. Сотрудник встретился с заказчиком, который рассказал, где живет племянник, дал его фотографии, нож, металлическую трубу в качестве орудия, а также маску, перчатки, шапку и задаток. Во вторник мужчина получил фотографии, якобы подтверждающие убийство родственника. Фигурант передал 35 тысяч рублей, после чего был задержан. "Следственным отделом по Абинскому району краевого управления СКР по материалам, предоставленным ГУ МВД РФ по краю, возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение в подстрекательстве и пособничестве к приготовлению убийства по найму (части 4,5 статьи 33, части 1 статьи 30, пункт "з" части 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что на данный момент обвиняемый находится под стражей.
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абинский район
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происшествия, абинский район, россия
Происшествия, Абинский район, Россия
На Кубани задержали мужчину после попытки заказать убийство племянника

Житель Кубани пытался заказать убийство своего племянника за 35 тысяч рублей

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 20 окт - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение жителю Кубани, который заказал убийство своего племянника, заплатив исполнителю гонорар в 35 тысяч рублей и снабдив его орудием убийства, сообщили в СУСКР по региону.
По данным следствия, в октябре обвиняемый из-за "неприязненных отношений" со своим 43-летним племянником решил организовать его убийство и начал подыскивать исполнителя. О поисках узнали правоохранители, далее наемного убийцу изображал полицейский. Сотрудник встретился с заказчиком, который рассказал, где живет племянник, дал его фотографии, нож, металлическую трубу в качестве орудия, а также маску, перчатки, шапку и задаток. Во вторник мужчина получил фотографии, якобы подтверждающие убийство родственника. Фигурант передал 35 тысяч рублей, после чего был задержан.
"Следственным отделом по Абинскому району краевого управления СКР по материалам, предоставленным ГУ МВД РФ по краю, возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение в подстрекательстве и пособничестве к приготовлению убийства по найму (части 4,5 статьи 33, части 1 статьи 30, пункт "з" части 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент обвиняемый находится под стражей.
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