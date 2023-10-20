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Турция ужесточила правила выдачи ВНЖ, сообщил источник - РИА Новости, 20.10.2023
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12:51 20.10.2023 (обновлено: 13:09 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/turtsiya-1904101949.html
Турция ужесточила правила выдачи ВНЖ, сообщил источник
Турция ужесточила правила выдачи ВНЖ, сообщил источник - РИА Новости, 20.10.2023
Турция ужесточила правила выдачи ВНЖ, сообщил источник
Турецкие власти увеличили минимальную стоимость недвижимости для желающих получить вид на жительство (ВНЖ) в стране по владению ею, теперь она составит 200... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T12:51
2023-10-20T13:09
турция
экономика
коммерческая недвижимость
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СТАМБУЛ, 20 окт - РИА Новости. Турецкие власти увеличили минимальную стоимость недвижимости для желающих получить вид на жительство (ВНЖ) в стране по владению ею, теперь она составит 200 тысяч долларов вместо прежних 50 тысяч в небольших городах и 75 тысяч в мегаполисах, сообщил РИА Новости источник в Управлении по делам миграции."Согласно новым правилам, выдача вида на жительство по владению недвижимостью возможна только в случае, если квартира стоит минимум 200 тысяч долларов. Также, по новым правилам, для получения ВНЖ будет рассматриваться только тапу (документ-подтверждение владения недвижимостью, где также указана стоимость – ред.), кадастровая оценка не требуется", - рассказал источник.По его словам, правила коснутся тех, кто приобрел недвижимость после 16 октября, причем минимальная его стоимость для права подать на ВНЖ будет одинаковой по всей стране.Для владельцев недвижимости, купленной до 16 октября, действуют прежние правила - минимальная стоимость квартиры 50 тысяч долларов в небольших городах и 75 тысяч в мегаполисах, таких как Стамбул и Измир, также требуются и тапу, и документ об оценке.По данным Управления на 12 октября, в Турции сейчас более 1,1 миллиона иностранцев с ВНЖ, из них больше всего россиян - более 122 тысяч.
https://ria.ru/20230911/khelsinki-1895623212.html
https://ria.ru/20231018/vnzh-1903653512.html
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турция, экономика, коммерческая недвижимость, общество, в мире, жилье, стамбул, измир
Турция, Экономика, Коммерческая недвижимость, Общество, В мире, Жилье, Стамбул, Измир
Турция ужесточила правила выдачи ВНЖ, сообщил источник

Турция ужесточила правила выдачи ВНЖ для владельцев недвижимости

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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СТАМБУЛ, 20 окт - РИА Новости. Турецкие власти увеличили минимальную стоимость недвижимости для желающих получить вид на жительство (ВНЖ) в стране по владению ею, теперь она составит 200 тысяч долларов вместо прежних 50 тысяч в небольших городах и 75 тысяч в мегаполисах, сообщил РИА Новости источник в Управлении по делам миграции.
"Согласно новым правилам, выдача вида на жительство по владению недвижимостью возможна только в случае, если квартира стоит минимум 200 тысяч долларов. Также, по новым правилам, для получения ВНЖ будет рассматриваться только тапу (документ-подтверждение владения недвижимостью, где также указана стоимость – ред.), кадастровая оценка не требуется", - рассказал источник.
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По его словам, правила коснутся тех, кто приобрел недвижимость после 16 октября, причем минимальная его стоимость для права подать на ВНЖ будет одинаковой по всей стране.
Для владельцев недвижимости, купленной до 16 октября, действуют прежние правила - минимальная стоимость квартиры 50 тысяч долларов в небольших городах и 75 тысяч в мегаполисах, таких как Стамбул и Измир, также требуются и тапу, и документ об оценке.
По данным Управления на 12 октября, в Турции сейчас более 1,1 миллиона иностранцев с ВНЖ, из них больше всего россиян - более 122 тысяч.
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