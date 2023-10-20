https://ria.ru/20231020/turisty-1904176441.html

В Мурманской области спасатели эвакуировали двух туристов с обморожениями

В Мурманской области спасатели эвакуировали двух туристов с обморожениями - РИА Новости, 20.10.2023

В Мурманской области спасатели эвакуировали двух туристов с обморожениями

Спасатели на вертолете Ми-8 эвакуировали в Мурманск туристов, которые запросили помощи из-за обморожения и отравления, и передали их врачам, сообщается в... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T15:44

2023-10-20T15:44

2023-10-20T16:31

здоровье - общество

мурманская область

происшествия

мурманск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

туризм

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149510/08/1495100855_0:307:3072:2035_1920x0_80_0_0_50ff59c1a3678fb1b853e672369bbdc2.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Спасатели на вертолете Ми-8 эвакуировали в Мурманск туристов, которые запросили помощи из-за обморожения и отравления, и передали их врачам, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. Ранее региональный главк ведомства сообщал, что спасатели на Ми-8 выдвинулись к двум туристам, которые шли пешком из села Ловозеро в Кировск, планируя завершить поход 22 октября, но запросили помощи, поскольку замерзли и отравились. "Спасатели МЧС России транспортировали на вертолете Ми-8 пострадавших туристов в Мурманск. Мужчины переданы врачам", - говорится в сообщении. В Мурманской области уже выпал снег. Температура воздуха в Ловозере была около 0 градусов.

https://ria.ru/20230915/turizm-1896185995.html

мурманская область

мурманск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

здоровье - общество, мурманская область, происшествия, мурманск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм