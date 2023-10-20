https://ria.ru/20231020/turisty-1904176441.html
В Мурманской области спасатели эвакуировали двух туристов с обморожениями
В Мурманской области спасатели эвакуировали двух туристов с обморожениями - РИА Новости, 20.10.2023
В Мурманской области спасатели эвакуировали двух туристов с обморожениями
Спасатели на вертолете Ми-8 эвакуировали в Мурманск туристов, которые запросили помощи из-за обморожения и отравления, и передали их врачам, сообщается в... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T15:44
2023-10-20T15:44
2023-10-20T16:31
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Спасатели на вертолете Ми-8 эвакуировали в Мурманск туристов, которые запросили помощи из-за обморожения и отравления, и передали их врачам, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. Ранее региональный главк ведомства сообщал, что спасатели на Ми-8 выдвинулись к двум туристам, которые шли пешком из села Ловозеро в Кировск, планируя завершить поход 22 октября, но запросили помощи, поскольку замерзли и отравились. "Спасатели МЧС России транспортировали на вертолете Ми-8 пострадавших туристов в Мурманск. Мужчины переданы врачам", - говорится в сообщении. В Мурманской области уже выпал снег. Температура воздуха в Ловозере была около 0 градусов.
https://ria.ru/20230915/turizm-1896185995.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, мурманская область, происшествия, мурманск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
Здоровье - Общество, Мурманская область, Происшествия, Мурманск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Туризм, Новости - Туризм
В Мурманской области спасатели эвакуировали двух туристов с обморожениями
Сотрудники МЧС спасли в Мурманской области двух туристов с обморожениями