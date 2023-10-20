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В Мурманской области спасатели эвакуировали двух туристов с обморожениями - РИА Новости, 20.10.2023
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Туризм
 
15:44 20.10.2023 (обновлено: 16:31 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/turisty-1904176441.html
В Мурманской области спасатели эвакуировали двух туристов с обморожениями
В Мурманской области спасатели эвакуировали двух туристов с обморожениями - РИА Новости, 20.10.2023
В Мурманской области спасатели эвакуировали двух туристов с обморожениями
Спасатели на вертолете Ми-8 эвакуировали в Мурманск туристов, которые запросили помощи из-за обморожения и отравления, и передали их врачам, сообщается в... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T15:44
2023-10-20T16:31
здоровье - общество
мурманская область
происшествия
мурманск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Спасатели на вертолете Ми-8 эвакуировали в Мурманск туристов, которые запросили помощи из-за обморожения и отравления, и передали их врачам, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. Ранее региональный главк ведомства сообщал, что спасатели на Ми-8 выдвинулись к двум туристам, которые шли пешком из села Ловозеро в Кировск, планируя завершить поход 22 октября, но запросили помощи, поскольку замерзли и отравились. "Спасатели МЧС России транспортировали на вертолете Ми-8 пострадавших туристов в Мурманск. Мужчины переданы врачам", - говорится в сообщении. В Мурманской области уже выпал снег. Температура воздуха в Ловозере была около 0 градусов.
https://ria.ru/20230915/turizm-1896185995.html
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здоровье - общество, мурманская область, происшествия, мурманск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
Здоровье - Общество, Мурманская область, Происшествия, Мурманск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Туризм, Новости - Туризм
В Мурманской области спасатели эвакуировали двух туристов с обморожениями

Сотрудники МЧС спасли в Мурманской области двух туристов с обморожениями

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники МЧС. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Спасатели на вертолете Ми-8 эвакуировали в Мурманск туристов, которые запросили помощи из-за обморожения и отравления, и передали их врачам, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
Ранее региональный главк ведомства сообщал, что спасатели на Ми-8 выдвинулись к двум туристам, которые шли пешком из села Ловозеро в Кировск, планируя завершить поход 22 октября, но запросили помощи, поскольку замерзли и отравились.
"Спасатели МЧС России транспортировали на вертолете Ми-8 пострадавших туристов в Мурманск. Мужчины переданы врачам", - говорится в сообщении.
В Мурманской области уже выпал снег. Температура воздуха в Ловозере была около 0 градусов.
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ТуризмЗдоровье - ОбществоМурманская областьПроисшествияМурманскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новости - Туризм
 
 
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