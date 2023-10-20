https://ria.ru/20231020/tserkov-1903967757.html

СМИ: жертвами удара ЦАХАЛ по церкви в Газе могли стать десятки человек

СМИ: жертвами удара ЦАХАЛ по церкви в Газе могли стать десятки человек - РИА Новости, 20.10.2023

СМИ: жертвами удара ЦАХАЛ по церкви в Газе могли стать десятки человек

Жертвами израильской бомбардировки греческой православной церкви в секторе Газе могли стать десятки человек, в момент удара в церкви и в ее школе скрывались до... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T00:06

2023-10-20T00:06

2023-10-20T11:30

в мире

кириакос мицотакис

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

греция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904060197_0:59:1920:1139_1920x0_80_0_0_a3d9eac20f72715d5ad1390694340ffb.jpg

АФИНЫ, 20 окт - РИА Новости. Жертвами израильской бомбардировки греческой православной церкви в секторе Газе могли стать десятки человек, в момент удара в церкви и в ее школе скрывались до тысячи человек, сообщает портал "Нафтемпорики" со ссылкой на источники, близкие к этой церкви."Взорвана церковь Святого Порфирия. Десятки человек находятся под руинами. Источники в греческой православной церкви говорят о возможной гибели десятков палестинцев под руинами зала, соединенного с одной из старейших церквей в секторе Газа", - пишет издание.Сообщается, что церковь подверглась обстрелу израильским сил."По данным источников, большинство оказавшихся под завалами — это прихожане, искавшие убежища от авиаударов в зале исторической церкви Святого Порфирия, а также вынужденные переселенцы из северных и южных районов Газы. По оценкам, около одной тысячи человек нашли убежище в церкви, в ее школе и других ее объектах", - сообщает "Нафтемпорики".Греческое общественное телевидение ERT со ссылкой на МВД в секторе Газа сообщило, что в храме укрылись 50 человек, большинство из них дети и женщины, есть раненные. По данным корреспондента "Аль-Джазиры" в городе Газа, по меньшей мере два человека были убиты и многие получили ранения.Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 12 октября на встрече с патриархом Константинопольским Варфоломеем сообщил, что правительство Греции поддерживает контакт с израильской стороной, чтобы защитить церковь в Газе от ударов израильских вооруженных сил.

https://ria.ru/20231019/dannye-1903963491.html

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия удара по греческой православной церкви в секторе Газа Последствия удара по греческой православной церкви в секторе Газа 2023-10-20T00:06 true PT0M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кириакос мицотакис, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, греция