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СМИ: жертвами удара ЦАХАЛ по церкви в Газе могли стать десятки человек - РИА Новости, 20.10.2023
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00:06 20.10.2023 (обновлено: 11:30 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/tserkov-1903967757.html
СМИ: жертвами удара ЦАХАЛ по церкви в Газе могли стать десятки человек
СМИ: жертвами удара ЦАХАЛ по церкви в Газе могли стать десятки человек - РИА Новости, 20.10.2023
СМИ: жертвами удара ЦАХАЛ по церкви в Газе могли стать десятки человек
Жертвами израильской бомбардировки греческой православной церкви в секторе Газе могли стать десятки человек, в момент удара в церкви и в ее школе скрывались до... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T00:06
2023-10-20T11:30
в мире
кириакос мицотакис
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
греция
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АФИНЫ, 20 окт - РИА Новости. Жертвами израильской бомбардировки греческой православной церкви в секторе Газе могли стать десятки человек, в момент удара в церкви и в ее школе скрывались до тысячи человек, сообщает портал "Нафтемпорики" со ссылкой на источники, близкие к этой церкви."Взорвана церковь Святого Порфирия. Десятки человек находятся под руинами. Источники в греческой православной церкви говорят о возможной гибели десятков палестинцев под руинами зала, соединенного с одной из старейших церквей в секторе Газа", - пишет издание.Сообщается, что церковь подверглась обстрелу израильским сил."По данным источников, большинство оказавшихся под завалами — это прихожане, искавшие убежища от авиаударов в зале исторической церкви Святого Порфирия, а также вынужденные переселенцы из северных и южных районов Газы. По оценкам, около одной тысячи человек нашли убежище в церкви, в ее школе и других ее объектах", - сообщает "Нафтемпорики".Греческое общественное телевидение ERT со ссылкой на МВД в секторе Газа сообщило, что в храме укрылись 50 человек, большинство из них дети и женщины, есть раненные. По данным корреспондента "Аль-Джазиры" в городе Газа, по меньшей мере два человека были убиты и многие получили ранения.Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 12 октября на встрече с патриархом Константинопольским Варфоломеем сообщил, что правительство Греции поддерживает контакт с израильской стороной, чтобы защитить церковь в Газе от ударов израильских вооруженных сил.
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Последствия удара по греческой православной церкви в секторе Газа
Последствия удара по греческой православной церкви в секторе Газа
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в мире, кириакос мицотакис, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, греция
В мире, Кириакос Мицотакис, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Греция
СМИ: жертвами удара ЦАХАЛ по церкви в Газе могли стать десятки человек

"Нафтемпорики": жертвами удара по церкви в Газе могли стать десятки человек

© AFP 2023 / DAWOOD NEMERРазрушения на территории греческой православной церкви Святого Порфирия в Газе. 20 октября 2023
Разрушения на территории греческой православной церкви Святого Порфирия в Газе. 20 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AFP 2023 / DAWOOD NEMER
Разрушения на территории греческой православной церкви Святого Порфирия в Газе. 20 октября 2023
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АФИНЫ, 20 окт - РИА Новости. Жертвами израильской бомбардировки греческой православной церкви в секторе Газе могли стать десятки человек, в момент удара в церкви и в ее школе скрывались до тысячи человек, сообщает портал "Нафтемпорики" со ссылкой на источники, близкие к этой церкви.
«
"Взорвана церковь Святого Порфирия. Десятки человек находятся под руинами. Источники в греческой православной церкви говорят о возможной гибели десятков палестинцев под руинами зала, соединенного с одной из старейших церквей в секторе Газа", - пишет издание.
Сообщается, что церковь подверглась обстрелу израильским сил.
"По данным источников, большинство оказавшихся под завалами — это прихожане, искавшие убежища от авиаударов в зале исторической церкви Святого Порфирия, а также вынужденные переселенцы из северных и южных районов Газы. По оценкам, около одной тысячи человек нашли убежище в церкви, в ее школе и других ее объектах", - сообщает "Нафтемпорики".
Греческое общественное телевидение ERT со ссылкой на МВД в секторе Газа сообщило, что в храме укрылись 50 человек, большинство из них дети и женщины, есть раненные. По данным корреспондента "Аль-Джазиры" в городе Газа, по меньшей мере два человека были убиты и многие получили ранения.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 12 октября на встрече с патриархом Константинопольским Варфоломеем сообщил, что правительство Греции поддерживает контакт с израильской стороной, чтобы защитить церковь в Газе от ударов израильских вооруженных сил.
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В миреКириакос МицотакисОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуГреция
 
 
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