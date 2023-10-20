https://ria.ru/20231020/trevoga-1904245070.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.10.2023
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T19:39
2023-10-20T19:39
2023-10-20T19:39
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионах был объявлен практически одновременно - около 19.30 (совпадает с мск). Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена в Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях Украины. Позднее украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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украина, николаевская область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Николаевская область, Киев, Вооруженные силы РФ
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской, Черкасской и еще в четырех областях Украины объявили тревогу