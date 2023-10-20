https://ria.ru/20231020/trevoga-1904242244.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.10.2023
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась 1 час 45 минут. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T19:15
2023-10-20T19:15
2023-10-20T19:21
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878060196_0:143:2781:1707_1920x0_80_0_0_b1b269cad81f3b4473e833b54c8b619d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась 1 час 45 минут.Воздушная тревога зазвучала в пятницу в 17.27 по мск. В городе сработала система ПВО, предварительно, по данным властей, над морем в районе Любимовки сбита ракета."Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.Воздушная тревога продлилась до 19.12 по мск.
https://ria.ru/20231019/raketa-1903956699.html
севастополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878060196_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d27fa2f19a80ce9282ce62d62798395.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, россия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Россия
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в Севастополе