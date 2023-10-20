https://ria.ru/20231020/trevoga-1904242244.html

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.10.2023

В Севастополе отменили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась 1 час 45 минут. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T19:15

2023-10-20T19:15

2023-10-20T19:21

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась 1 час 45 минут.Воздушная тревога зазвучала в пятницу в 17.27 по мск. В городе сработала система ПВО, предварительно, по данным властей, над морем в районе Любимовки сбита ракета."Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.Воздушная тревога продлилась до 19.12 по мск.

https://ria.ru/20231019/raketa-1903956699.html

севастополь

россия

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севастополь, михаил развожаев, россия