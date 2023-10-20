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На Украине объявили воздушную тревогу
На Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.10.2023
На Украине объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области,... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T18:06
2023-10-20T18:06
2023-10-20T18:06
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николаевская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионах был объявлен в 18.00 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
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РИА Новости
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украина, николаевская область, вооруженные силы рф, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Николаевская область, Вооруженные силы РФ, Киев
На Украине объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу