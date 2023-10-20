https://ria.ru/20231020/trevoga-1904210205.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.10.2023
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на территории Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T17:30
2023-10-20T17:30
2023-10-20T17:37
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
происшествия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на территории Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал Развожаев.
https://ria.ru/20231019/raketa-1903956699.html
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севастополь, михаил развожаев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Происшествия
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе