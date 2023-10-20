https://ria.ru/20231020/trevoga-1904095327.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.10.2023

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской и Сумской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T12:30

2023-10-20T12:30

2023-10-20T12:30

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской и Сумской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги первым прозвучал в подконтрольной Киеву части Запорожской области - в 11.42 (совпадает с мск). В 12.20 тревога распространилась на Сумскую, Харьковскую и Полтавскую области Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231020/kiev-1903990284.html

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харьковская область

полтавская область

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в мире, украина, харьковская область, полтавская область, сумская область