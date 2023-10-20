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В двух израильских городах прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 20.10.2023
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12:08 20.10.2023 (обновлено: 12:13 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/trevoga-1904087495.html
В двух израильских городах прозвучала воздушная тревога
В двух израильских городах прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 20.10.2023
В двух израильских городах прозвучала воздушная тревога
Сирены воздушной тревоги звучат в израильских городах Ашкелон и Ашдод, сообщает Армия обороны Израиля в Telegram-канале. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T12:08
2023-10-20T12:13
ашдод
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
ашкелон
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в израильских городах Ашкелон и Ашдод, сообщает Армия обороны Израиля в Telegram-канале."Сирены прозвучали в городе Ашкелон... Сирены прозвучали в городе Ашдод и в окрестностях сектора Газа", - сообщает армия.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html
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ашдод, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, ашкелон, израиль
Ашдод, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Ашкелон, Израиль
В двух израильских городах прозвучала воздушная тревога

ЦАХАЛ: сирены воздушной тревоги прозвучали в израильских городах Ашкелон и Ашдод

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в израильских городах Ашкелон и Ашдод, сообщает Армия обороны Израиля в Telegram-канале.
"Сирены прозвучали в городе Ашкелон... Сирены прозвучали в городе Ашдод и в окрестностях сектора Газа", - сообщает армия.
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
08:00
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
Мужчина около зданий, разрушенных в результате израильских ракетных ударов по Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев
14 октября, 08:00
По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
АшдодОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреАшкелонИзраиль
 
 
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