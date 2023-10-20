https://ria.ru/20231020/tovarooborot-1904161914.html

Решетников оценил товарооборот России и Китая

Решетников оценил товарооборот России и Китая - РИА Новости, 20.10.2023

Решетников оценил товарооборот России и Китая

Товарооборот России и Китая в 2023 году превысит планку в 200 миллиардов долларов, заявил журналистам в Пекине глава Минэкономразвития Максим Решетников. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T15:10

2023-10-20T15:10

2023-10-20T15:10

китай

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

максим решетников

пекин

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ПЕКИН, 20 окт - РИА Новости. Товарооборот России и Китая в 2023 году превысит планку в 200 миллиардов долларов, заявил журналистам в Пекине глава Минэкономразвития Максим Решетников. "Важно, что растет товарооборот (России и Китая - ред.), постольку поскольку мы создали условия, у нас работает логистика", - сказал Решетников. В том числе, по его словам, в прошлом и в этом году были открыты новые погранпереходы, Китай отменил ковидные ограничения. "Поэтому в физическом выражении у нас существенно растет оборот, да и в стоимостном тоже, и планку двести миллиардов мы точно в этом году превысим. Там можно аккуратно называть какие-то, оценки, 215-220 миллиардов долларов, ближе к концу года увидим. Но точно мы задачу, поставленную лидерами наших стран, а это была цифра на 2024-й год, мы ее выполним досрочно", - подчеркнул глава Минэкономразвития. По словам Решетникова, торговля России с Китаем росла "даже в самые сложные пандемийные годы, на 20% в год".

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китай

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пекин

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китай, экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, пекин