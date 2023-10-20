https://ria.ru/20231020/terakt-1904264349.html

СМИ: во Франции двух человек, планировавших теракты, заключили под стражу

СМИ: во Франции двух человек, планировавших теракты, заключили под стражу - РИА Новости, 20.10.2023

СМИ: во Франции двух человек, планировавших теракты, заключили под стражу

Полиция Франции заключила под стражу двух человек, которые планировали теракты против людей, которые, по их мнению, оскорбляли ислам, сообщает газета Parisien. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T21:49

2023-10-20T21:49

2023-10-20T21:50

франция

россия

исламское государство

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ПАРИЖ, 20 окт - РИА Новости. Полиция Франции заключила под стражу двух человек, которые планировали теракты против людей, которые, по их мнению, оскорбляли ислам, сообщает газета Parisien. "Полицейские Генеральной дирекции внутренней безопасности (DGSI) поместили под стражу радикализованного подростка 16 лет в рамках расследования планов по совершению акта насилия. Задержанный во вторник в своем доме в департаменте Сена и Марна, этот несовершеннолетний поддерживал тесные связи с Роменом Т., молодым человеком 18 лет чеченского происхождения, который уже находится в заключении", - сообщает газета в пятницу. Согласно изданию, 16-летний задержанный подозревается в том, что снабжал Ромена Т. информацией, позволяющей "выявить человека, который плохо отзывался об исламе", через соцсети. Он был заключен под стражу в четверг. Следователи вышли на этого подозреваемого, ознакомившись с данными, полученными с телефона Ромена Т. Как отмечается, вместе с еще одним предполагаемым сообщником, они планировали теракт в отношении людей, которые, по их мнению, совершили акты кощунства в отношении ислама. Согласно газете, Ромен Т. подозревается в том, что задумал этот план после того, как услышал, как один продавец произнес высказывания в отношении его религии, которые он счел оскорбительными. Также планировалось наказать и других, по мнению злоумышленников. Как пишет издание, правоохранители заключили под стражу Ромена Т. 11 июля, предъявив ему обвинения в преступном террористическом сговоре. Он поддерживал общение с рядом исламистов и был занесен в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S), добавляет издание. По данным следствия, трое подозреваемых утверждали, что придерживаются идеологии террористической организации ИГ* ("Исламское государство", запрещена в России), но не присягали явным образом ей на верность. В прошлую пятницу утром 20-летний Мохаммед Могушков с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. Погиб 57-летний учитель французского Доминик Бернар, еще три человека получили ранения. Напавший был задержан полицией. Он входит в список радикальных исламистов, за которыми ведется слежка ради предотвращения терактов, а также в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S). В то же время у другой школы задержали брата напавшего. Им оказался Мовсар Могушков, который ранее был судим за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское государство"* (запрещена в РФ). Семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20231015/frantsiya-1902805885.html

https://ria.ru/20231002/separatizm-1899773810.html

https://ria.ru/20231005/molodezh-1900525611.html

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франция, россия, исламское государство