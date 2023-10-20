https://ria.ru/20231020/tailand-1903988492.html
Популярный у россиян курорт заработал десять миллиардов долларов на туризме
Популярный у россиян курорт заработал десять миллиардов долларов на туризме - РИА Новости, 20.10.2023
Популярный у россиян курорт заработал десять миллиардов долларов на туризме
Количество туристов на популярный среди россиян таиландский остров Пхукет ежегодно увеличивается на 40 процентов по сравнению с допандемийными показателями, а... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T10:41
2023-10-20T10:41
2023-10-20T10:41
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Количество туристов на популярный среди россиян таиландский остров Пхукет ежегодно увеличивается на 40 процентов по сравнению с допандемийными показателями, а за последние месяцы доходы отрасли достигли десяти миллиардов долларов, сообщил президент ассоциации туризма Пхукета Танет Тантипирия. "Доходы Пхукета за последние восемь месяцев составили 370 миллиардов батов (10 миллиардов долларов – ред.). По сравнению с 2019 годом, до пандемии COVID-19, ежегодно количество туристов увеличивается на 40 процентов", – цитирует местный портал The Thaiger Танета Тантипирию. По его словам, на сегодняшний день уже забронировано около 80 процентов номеров в отелях на время высокого туристического сезона. Особой популярностью пользуются места рядом с пляжами. Ранее местные СМИ сообщали, что власти Таиланда планируют продлить часы работы ночных заведений с 2 до 4 часов утра. Отмечалось, что сначала инициатива будет запущена в нескольких местах по стране в пилотном формате. В понедельник премьер-министр Сеттха Тхависин сообщил, что Таиланд продлил безвизовый режим для граждан России с 30 до 90 дней в качестве временной меры для привлечения большего числа туристов. Она будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024-го. В начале октября таиландские СМИ со ссылкой на отчет иммиграционной службы сообщили, что россияне составили самую многочисленную группу иностранных туристов на Пхукете за сентябрь 2023 года – их насчитывалось 40 210. За ними следовали граждане Китая, Австралии, Индии и Малайзии. Ранее директор департамента европейского региона туристического управления Таиланда (ТАТ) Тирасил Тапен заявил, что Таиланд до конца текущего года планирует принять свыше 1,2 миллиона российских туристов, а в 2024 году достигнуть допандемийных 1,5 миллиона путешественников из РФ.
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новости - туризм, туризм, туристы, таиланд, пхукет (остров), куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Таиланд, Пхукет (остров), куда можно лететь, Отдых на море
Популярный у россиян курорт заработал десять миллиардов долларов на туризме
Турпоток на Пхукет ежегодно растет на 40 процентов от допандемийных показателей
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Количество туристов на популярный среди россиян таиландский остров Пхукет ежегодно увеличивается на 40 процентов по сравнению с допандемийными показателями, а за последние месяцы доходы отрасли достигли десяти миллиардов долларов, сообщил президент ассоциации туризма Пхукета Танет Тантипирия.
"Доходы Пхукета за последние восемь месяцев составили 370 миллиардов батов (10 миллиардов долларов – ред.). По сравнению с 2019 годом, до пандемии COVID-19, ежегодно количество туристов увеличивается на 40 процентов", – цитирует
местный портал The Thaiger Танета Тантипирию.
По его словам, на сегодняшний день уже забронировано около 80 процентов номеров в отелях на время высокого туристического сезона. Особой популярностью пользуются места рядом с пляжами.
Ранее местные СМИ сообщали, что власти Таиланда планируют продлить часы работы ночных заведений с 2 до 4 часов утра. Отмечалось, что сначала инициатива будет запущена в нескольких местах по стране в пилотном формате.
В понедельник премьер-министр Сеттха Тхависин сообщил, что Таиланд продлил безвизовый режим для граждан России с 30 до 90 дней в качестве временной меры для привлечения большего числа туристов. Она будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024-го.
В начале октября таиландские СМИ со ссылкой на отчет иммиграционной службы сообщили, что россияне составили самую многочисленную группу иностранных туристов на Пхукете за сентябрь 2023 года – их насчитывалось 40 210. За ними следовали граждане Китая, Австралии, Индии и Малайзии.
Ранее директор департамента европейского региона туристического управления Таиланда (ТАТ) Тирасил Тапен заявил, что Таиланд до конца текущего года планирует принять свыше 1,2 миллиона российских туристов, а в 2024 году достигнуть допандемийных 1,5 миллиона путешественников из РФ.
В Таиланде утвердили даты безвизового въезда россиян на 90 дней