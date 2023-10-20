https://ria.ru/20231020/svyazisty-1903982050.html

За время СВО более двум тысячам связистов вручили награды и знаки отличия

За время СВО более двум тысячам связистов вручили награды и знаки отличия - РИА Новости, 20.10.2023

За время СВО более двум тысячам связистов вручили награды и знаки отличия

Более двух тысяч военных связистов отмечены наградами и знаками отличия за время проведения спецоперации на Украине, сообщили в пятницу в Минобороны России в... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T05:26

2023-10-20T05:26

2023-10-20T05:26

россия

украина

безопасность

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Более двух тысяч военных связистов отмечены наградами и знаками отличия за время проведения спецоперации на Украине, сообщили в пятницу в Минобороны России в 104-ю годовщину образования войск связи Вооруженных сил России. День военного связиста отмечается в России 20 октября. "За время проведения специальной военной операции более двух тысяч специалистов войск связи отмечены государственными наградами и ведомственными знаками отличия министерства обороны Российской Федерации", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20231011/nagrazhdenie-1901905479.html

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россия, украина, безопасность