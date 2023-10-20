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За время СВО более двум тысячам связистов вручили награды и знаки отличия
За время СВО более двум тысячам связистов вручили награды и знаки отличия - РИА Новости, 20.10.2023
За время СВО более двум тысячам связистов вручили награды и знаки отличия
Более двух тысяч военных связистов отмечены наградами и знаками отличия за время проведения спецоперации на Украине, сообщили в пятницу в Минобороны России в... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T05:26
2023-10-20T05:26
2023-10-20T05:26
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Более двух тысяч военных связистов отмечены наградами и знаками отличия за время проведения спецоперации на Украине, сообщили в пятницу в Минобороны России в 104-ю годовщину образования войск связи Вооруженных сил России. День военного связиста отмечается в России 20 октября. "За время проведения специальной военной операции более двух тысяч специалистов войск связи отмечены государственными наградами и ведомственными знаками отличия министерства обороны Российской Федерации", - сообщили в ведомстве.
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россия, украина, безопасность
Россия, Украина, Безопасность
За время СВО более двум тысячам связистов вручили награды и знаки отличия
За время СВО более двух тысяч связистов отметили наградами и знаками отличия
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Более двух тысяч военных связистов отмечены наградами и знаками отличия за время проведения спецоперации на Украине, сообщили в пятницу в Минобороны России в 104-ю годовщину образования войск связи Вооруженных сил России.
День военного связиста отмечается в России 20 октября.
Замглавы Минобороны вручил награды военнослужащим группировки "Днепр"
"За время проведения специальной военной операции более двух тысяч специалистов войск связи отмечены государственными наградами и ведомственными знаками отличия министерства обороны Российской Федерации", - сообщили в ведомстве.