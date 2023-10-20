https://ria.ru/20231020/sunak-1903990420.html

Премьер Британии посетит Египет для обсуждения ситуации в Израиле и Газе

Премьер Британии посетит Египет для обсуждения ситуации в Израиле и Газе - РИА Новости, 20.10.2023

Премьер Британии посетит Египет для обсуждения ситуации в Израиле и Газе

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в пятницу направится в Египет для проведения переговоров по ситуации в Израиле и секторе Газа, сообщает газета... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T08:26

2023-10-20T08:26

2023-10-20T08:43

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

риши сунак

сектор газа

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в пятницу направится в Египет для проведения переговоров по ситуации в Израиле и секторе Газа, сообщает газета Independent.Ранее сообщалось о турне британского премьера по ряду стран Ближнего Востока, которое проходит в свете обострения палестино-израильского конфликта. Утром в четверг Сунак прибыл в Израиль, где провел встречу с президентом Исааком Херцогом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Затем британский премьер отправился в Саудовскую Аравию, где встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом."Риши Сунак отправится в Египет в рамках активных дипломатических усилий по предотвращению перерастания войны между Израилем и ХАМАС в более широкий региональный конфликт", - передает издание.Как отмечается, в Египте британский премьер встретится с "региональными лидерами".Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и тысяча женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе обострения погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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в мире, египет, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, риши сунак, сектор газа, хамас