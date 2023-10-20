https://ria.ru/20231020/sud-1904022178.html
В Казани суд рассмотрит вопрос об аресте журналистки с гражданством США
В Казани суд рассмотрит вопрос об аресте журналистки с гражданством США - РИА Новости, 20.10.2023
В Казани суд рассмотрит вопрос об аресте журналистки с гражданством США
Советский районный суд Казани в пятницу рассмотрит ходатайство следствия об аресте журналистки с гражданством РФ и США Алсу Курмашевой, задержанной по статье об РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T10:24
2023-10-20T10:24
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КАЗАНЬ, 20 окт – РИА Новости. Советский районный суд Казани в пятницу рассмотрит ходатайство следствия об аресте журналистки с гражданством РФ и США Алсу Курмашевой, задержанной по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагентами, сообщил РИА Новости представитель суда. "Курмашева задержана в качестве подозреваемой по части 3 статьи 330.1 УК РФ. Следствие просит заключить ее под стражу", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что начало заседания в Советском райсуде Казани - 13.00 мск. Часть 3 статьи 330.1 УК РФ (неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности России) предполагает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет. Официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер ранее сообщил журналистам, что ведомство следит за судьбой Курмашевой, с учетом ее двойного гражданства США считают необходимым оказать ей консульскую помощь. По данным "Татар Информ", следствие полагает, что Курмашева в сентябре 2022 года получила сведения о мобилизованных преподавателях одного из вузов в Татарстане и использовала их при подготовке "альтернативных аналитических материалов для профильных международных инстанций и проведения дискредитирующих Россию информационных кампаний".
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происшествия, россия, казань, сша, государственный департамент сша, общество
Происшествия, Россия, Казань, США, Государственный департамент США, Общество
В Казани суд рассмотрит вопрос об аресте журналистки с гражданством США
Суд Казани рассмотрит вопрос об аресте журналистки с гражданством РФ и США
КАЗАНЬ, 20 окт – РИА Новости. Советский районный суд
Казани в пятницу рассмотрит ходатайство следствия об аресте журналистки с гражданством РФ и США Алсу Курмашевой, задержанной по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагентами, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Курмашева задержана в качестве подозреваемой по части 3 статьи 330.1 УК РФ. Следствие просит заключить ее под стражу", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что начало заседания в Советском райсуде Казани - 13.00 мск.
Часть 3 статьи 330.1 УК РФ (неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности России) предполагает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет.
Официальный представитель Госдепа
Мэттью Миллер ранее сообщил журналистам, что ведомство следит за судьбой Курмашевой, с учетом ее двойного гражданства США считают необходимым оказать ей консульскую помощь.
По данным "Татар Информ", следствие полагает, что Курмашева в сентябре 2022 года получила сведения о мобилизованных преподавателях одного из вузов в Татарстане и использовала их при подготовке "альтернативных аналитических материалов для профильных международных инстанций и проведения дискредитирующих Россию информационных кампаний".
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