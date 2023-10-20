https://ria.ru/20231020/stomatolog-1903983635.html
Сербия экстрадировала в Россию лже-стоматолога
Сербия экстрадировала в Россию лже-стоматолога - РИА Новости, 20.10.2023
Сербия экстрадировала в Россию лже-стоматолога
Дмитрия Святковского, купившего фальшивый диплом "врача-стоматолога" в 2017 году и планировавшего получить соцвыплату в миллион рублей, экстрадировали из Сербии РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T06:22
2023-10-20T06:22
2023-10-20T06:25
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сербия
вологодская область
происшествия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Дмитрия Святковского, купившего фальшивый диплом "врача-стоматолога" в 2017 году и планировавшего получить соцвыплату в миллион рублей, экстрадировали из Сербии в Россию, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. По данным МВД РФ, Дмитрий Святковский в 2017 году по объявлению в интернете купил поддельный диплом "врача-стоматолога". По фальшивому документу злоумышленник попытался трудоустроиться в районную больницу Вологодской области. Мужчина также собирался поучаствовать в программе "Земский доктор", чтобы получить социальную выплату в один миллион рублей. Преступный замысел был раскрыт администрацией больницы и до конца доведен не был. "В 2018 году Святковскому приговором Сямженского районного суда Вологодской области назначено наказание в виде одного года и восьми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Однако осужденный нарушил наложенные на него ограничения и скрылся за границей. В связи с этим он был объявлен в международный розыск, а условное наказание заочно заменено на реальный срок лишения свободы", - рассказала Волк. По ее словам, Святковский был осужден за подделку документов и приготовление к мошенничеству при получении выплат в крупном размере. А в октябре 2022 года разыскиваемого задержали в Сербии. Сегодня в аэропорту Белграда осужденного передали российским правоохранителям для экстрадиции в Россию.
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россия, сербия, вологодская область, происшествия, ирина волк
Россия, Сербия, Вологодская область, Происшествия, Ирина Волк
Сербия экстрадировала в Россию лже-стоматолога
Сербия экстрадировала в Россию стоматолога, осужденного за подделку документов