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Палата представителей США вновь не смогла избрать спикера

Палата представителей США вновь не смогла избрать спикера - РИА Новости, 20.10.2023

Палата представителей США вновь не смогла избрать спикера

Палата представителей США в ходе третьего раунда голосования не сможет определить победителя на выборах спикера, следует из трансляции заседания. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T18:29

2023-10-20T18:29

2023-10-20T18:38

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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Палата представителей США в ходе третьего раунда голосования не сможет определить победителя на выборах спикера, следует из трансляции заседания.Проигравший выборы дважды глава юридического комитета палаты республиканец Джим Джордан не сможет занять пост и в ходе третьего раунда, поскольку для победы ему нужна поддержка 217 коллег, а это вся партийная фракция (221 мандат) без нескольких законодателей. В ходе нынешнего раунда голосования уже больше республиканцев не поддержали Джордана, чем возможно для его победы. Демократическая фракция предыдущие раунды в полном составе (212 мандатов) голосовала за лидера меньшинства Хакима Джеффриса.Без спикера палата не может функционировать полноценно, в том числе, не сможет она и рассмотреть крупнейший запрос Белого дома во главе с Джо Байденом о помощи Израилю и Украине. Документ бюджетное управление направило на имя исполняющего обязанности главы палаты Стива Скализа, однако у него нет полномочий по рассмотрению запроса.Выборы отправленного 3 октября в отставку с поста спикера Кевина Маккарти потребовали нескольких дней и 15 раундов голосования.

https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html

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Кирилл Волков

сша, в мире, израиль, украина, джо байден, ситуация в днр и лнр, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году