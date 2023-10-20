Палата представителей США вновь не смогла избрать спикера
Палата представителей США вновь не избрала спикера и отложила запрос Байдена
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне
Табличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Палата представителей США в ходе третьего раунда голосования не сможет определить победителя на выборах спикера, следует из трансляции заседания.
Проигравший выборы дважды глава юридического комитета палаты республиканец Джим Джордан не сможет занять пост и в ходе третьего раунда, поскольку для победы ему нужна поддержка 217 коллег, а это вся партийная фракция (221 мандат) без нескольких законодателей. В ходе нынешнего раунда голосования уже больше республиканцев не поддержали Джордана, чем возможно для его победы. Демократическая фракция предыдущие раунды в полном составе (212 мандатов) голосовала за лидера меньшинства Хакима Джеффриса.
Без спикера палата не может функционировать полноценно, в том числе, не сможет она и рассмотреть крупнейший запрос Белого дома во главе с Джо Байденом о помощи Израилю и Украине. Документ бюджетное управление направило на имя исполняющего обязанности главы палаты Стива Скализа, однако у него нет полномочий по рассмотрению запроса.
Выборы отправленного 3 октября в отставку с поста спикера Кевина Маккарти потребовали нескольких дней и 15 раундов голосования.