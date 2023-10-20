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Палата представителей США вновь не смогла избрать спикера - РИА Новости, 20.10.2023
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18:29 20.10.2023 (обновлено: 18:38 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/ssha-1904231203.html
Палата представителей США вновь не смогла избрать спикера
Палата представителей США вновь не смогла избрать спикера - РИА Новости, 20.10.2023
Палата представителей США вновь не смогла избрать спикера
Палата представителей США в ходе третьего раунда голосования не сможет определить победителя на выборах спикера, следует из трансляции заседания. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T18:29
2023-10-20T18:38
сша
в мире
израиль
украина
джо байден
ситуация в днр и лнр
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Палата представителей США в ходе третьего раунда голосования не сможет определить победителя на выборах спикера, следует из трансляции заседания.Проигравший выборы дважды глава юридического комитета палаты республиканец Джим Джордан не сможет занять пост и в ходе третьего раунда, поскольку для победы ему нужна поддержка 217 коллег, а это вся партийная фракция (221 мандат) без нескольких законодателей. В ходе нынешнего раунда голосования уже больше республиканцев не поддержали Джордана, чем возможно для его победы. Демократическая фракция предыдущие раунды в полном составе (212 мандатов) голосовала за лидера меньшинства Хакима Джеффриса.Без спикера палата не может функционировать полноценно, в том числе, не сможет она и рассмотреть крупнейший запрос Белого дома во главе с Джо Байденом о помощи Израилю и Украине. Документ бюджетное управление направило на имя исполняющего обязанности главы палаты Стива Скализа, однако у него нет полномочий по рассмотрению запроса.Выборы отправленного 3 октября в отставку с поста спикера Кевина Маккарти потребовали нескольких дней и 15 раундов голосования.
https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html
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сша, в мире, израиль, украина, джо байден, ситуация в днр и лнр, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США, В мире, Израиль, Украина, Джо Байден, Ситуация в ДНР и ЛНР, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Палата представителей США вновь не смогла избрать спикера

Палата представителей США вновь не избрала спикера и отложила запрос Байдена

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне
Табличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Табличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Палата представителей США в ходе третьего раунда голосования не сможет определить победителя на выборах спикера, следует из трансляции заседания.
Проигравший выборы дважды глава юридического комитета палаты республиканец Джим Джордан не сможет занять пост и в ходе третьего раунда, поскольку для победы ему нужна поддержка 217 коллег, а это вся партийная фракция (221 мандат) без нескольких законодателей. В ходе нынешнего раунда голосования уже больше республиканцев не поддержали Джордана, чем возможно для его победы. Демократическая фракция предыдущие раунды в полном составе (212 мандатов) голосовала за лидера меньшинства Хакима Джеффриса.
Без спикера палата не может функционировать полноценно, в том числе, не сможет она и рассмотреть крупнейший запрос Белого дома во главе с Джо Байденом о помощи Израилю и Украине. Документ бюджетное управление направило на имя исполняющего обязанности главы палаты Стива Скализа, однако у него нет полномочий по рассмотрению запроса.
Выборы отправленного 3 октября в отставку с поста спикера Кевина Маккарти потребовали нескольких дней и 15 раундов голосования.
Президент США Джо Байден во время телеобращения к нации по теме Израиля и Украины - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
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СШАВ миреИзраильУкраинаДжо БайденСитуация в ДНР и ЛНРОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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