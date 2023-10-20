https://ria.ru/20231020/ssha-1904182355.html

Конгрессвумен США заявила об угрозах из-за ее мусульманского происхождения

Конгрессвумен США заявила об угрозах из-за ее мусульманского происхождения - РИА Новости, 20.10.2023

Конгрессвумен США заявила об угрозах из-за ее мусульманского происхождения

Член палаты представителей конгресса США от штата Миннесота, представитель Демократической партии Ильхан Омар заявила, что получает смертельные угрозы в... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T16:00

2023-10-20T16:00

2023-10-20T16:00

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США от штата Миннесота, представитель Демократической партии Ильхан Омар заявила, что получает смертельные угрозы в отношении себя и своих близких в связи с тем, что она мусульманка и критикует действия Израиля в ходе эскалации палестино-израильского конфликта. Сообщение опубликовал на своем сайте телеканал NBC.В распоряжение телеканала NBC попали голосовые сообщения, отправленные Омар, в которых ее называют террористом, а также утверждают, что "группа линчевателей", шпионившая для конгрессвумен и ее детьми, уже получила их личные адреса и передала тем, кто планирует с ними расправиться. По словам представителя демократической партии США, на прошлой неделе полиция Капитолия проинформировала прогрессивных законодателей, критикующих Израиль, о потенциальных угрозах. "Это поставило под прямую угрозу мою жизнь и жизнь моей семьи, а также подвергло моих сотрудников травмирующим словесным оскорблениям просто за то, что они выполняли свою работу... Что еще более важно, это угрожает миллионам американских мусульман", - заявила Омар. Конгрессвумен возложила ответственность за угрозы в том числе на лидеров республиканцев в палате представителей, которые хранят молчание, пока их сторонники "совершают эти ядовитые нападки". Телеканал пишет, что американские мусульмане напуганы растущей напряженностью в обществе и возможностью нападок. Отмечается, что подобная ситуация в таких масштабах наблюдается впервые со времен теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231020/mid-1904152323.html

https://ria.ru/20231020/bayden-1904144221.html

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в мире, израиль, россия, сша, владимир путин, хамас, конгресс сша, оон