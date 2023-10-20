https://ria.ru/20231020/ssha-1904127989.html
Прямо сейчас. В США сообщили тревожные новости о России
Прямо сейчас. В США сообщили тревожные новости о России - РИА Новости, 20.10.2023
Прямо сейчас. В США сообщили тревожные новости о России
США не смогут победить Россию на поле боя, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью Redacted."Сегодня у нас буквально всего один конфликт —... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T13:41
2023-10-20T13:41
2023-10-20T15:01
в мире
россия
нато
вооруженные силы сша
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765660825_0:5:3568:2013_1920x0_80_0_0_920339d772ae4b014d436c7338ab5a89.jpg
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. США не смогут победить Россию на поле боя, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью Redacted."Сегодня у нас буквально всего один конфликт — и мы не можем вести даже один конфликт. Давайте будем честны. Если бы прямо сейчас в Европе мы вступили в войну с Россией, то у нас было бы недостаточно военной силы, чтобы одержать верх. Мы можем вести войну, но не можем в ней победить", — сказал он. По мнению Риттера, прямо сейчас Соединенные Штаты не могут выиграть войну ни в одном уголке мира против любого противника, обладающего хоть каким-то военным потенциалом. "Мы настолько слабы. Мы буквально настолько слабы", — заключил бывший разведчик. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию, но ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. По словам президента Владимира Путина, Россия 30 лет пыталась договориться о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к российским границам.
https://ria.ru/20231020/nevada-1904090550.html
https://ria.ru/20231020/ukraina-1904035398.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765660825_1145:176:3568:1993_1920x0_80_0_0_25dcaac80a74deebe4095c1ded609c26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, нато, вооруженные силы сша, москва
В мире, Россия, НАТО, Вооруженные силы США, Москва
Прямо сейчас. В США сообщили тревожные новости о России
Экс-разведчик Риттер заявил, что США не способны выиграть в войне с Россией
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.
США не смогут победить Россию на поле боя, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью Redacted
.
"Сегодня у нас буквально всего один конфликт — и мы не можем вести даже один конфликт. Давайте будем честны. Если бы прямо сейчас в Европе мы вступили в войну с Россией, то у нас было бы недостаточно военной силы, чтобы одержать верх. Мы можем вести войну, но не можем в ней победить", — сказал он.
Эксперт: США послали зловещий сигнал России
По мнению Риттера, прямо сейчас Соединенные Штаты не могут выиграть войну ни в одном уголке мира против любого противника, обладающего хоть каким-то военным потенциалом.
"Мы настолько слабы. Мы буквально настолько слабы", — заключил бывший разведчик.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию, но ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. По словам президента Владимира Путина, Россия 30 лет пыталась договориться о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к российским границам.
Их не остановить. В США раскрыли шокирующие для Киева подробности с фронта