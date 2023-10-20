https://ria.ru/20231020/ssha-1904127989.html

Прямо сейчас. В США сообщили тревожные новости о России

Прямо сейчас. В США сообщили тревожные новости о России - РИА Новости, 20.10.2023

Прямо сейчас. В США сообщили тревожные новости о России

США не смогут победить Россию на поле боя, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью Redacted."Сегодня у нас буквально всего один конфликт —... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T13:41

2023-10-20T13:41

2023-10-20T15:01

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нато

вооруженные силы сша

москва

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. США не смогут победить Россию на поле боя, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью Redacted."Сегодня у нас буквально всего один конфликт — и мы не можем вести даже один конфликт. Давайте будем честны. Если бы прямо сейчас в Европе мы вступили в войну с Россией, то у нас было бы недостаточно военной силы, чтобы одержать верх. Мы можем вести войну, но не можем в ней победить", — сказал он. По мнению Риттера, прямо сейчас Соединенные Штаты не могут выиграть войну ни в одном уголке мира против любого противника, обладающего хоть каким-то военным потенциалом. "Мы настолько слабы. Мы буквально настолько слабы", — заключил бывший разведчик. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию, но ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. По словам президента Владимира Путина, Россия 30 лет пыталась договориться о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к российским границам.

https://ria.ru/20231020/nevada-1904090550.html

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в мире, россия, нато, вооруженные силы сша, москва