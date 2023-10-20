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Медведев заявил, что ведомый США мир катится в глубочайшую пропасть

Медведев заявил, что ведомый США мир катится в глубочайшую пропасть - РИА Новости, 20.10.2023

Медведев заявил, что ведомый США мир катится в глубочайшую пропасть

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что ведомый США мир "продолжает катиться в глубочайшую пропасть", решения Штатов свидетельствуют об утрате... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T11:42

2023-10-20T11:42

2023-10-20T12:03

сша

дмитрий медведев

россия

украина

джо байден

верховная рада украины

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что ведомый США мир "продолжает катиться в глубочайшую пропасть", решения Штатов свидетельствуют об утрате остатков совести, а заявления о военной помощи Украине и Израилю как "разумной инвестиции" находятся "за гранью добра и зла". Об этом Медведев написал в своем Telegram-каналеПрезидент США Джо Байден в телеобращении к нации в четверг назвал помощь Украине и Израилю "разумной инвестицией", которая будет приносить дивиденды будущим поколениям."Мир, ведомый США, продолжает катиться в глубочайшую пропасть. Принимаются решения, которые явно свидетельствуют не только о необратимом ментальном расстройстве их носителей, но и об утрате остатков совести. Решения значимые и мелкие, но явно кричащие о болезни всего общества", - написал Медведев.

https://ria.ru/20231020/zapad-1904071850.html

сша

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сша, дмитрий медведев, россия, украина, джо байден, верховная рада украины