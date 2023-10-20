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Медведев заявил, что ведомый США мир катится в глубочайшую пропасть - РИА Новости, 20.10.2023
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11:42 20.10.2023 (обновлено: 12:03 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/ssha-1904069059.html
Медведев заявил, что ведомый США мир катится в глубочайшую пропасть
Медведев заявил, что ведомый США мир катится в глубочайшую пропасть - РИА Новости, 20.10.2023
Медведев заявил, что ведомый США мир катится в глубочайшую пропасть
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что ведомый США мир "продолжает катиться в глубочайшую пропасть", решения Штатов свидетельствуют об утрате... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T11:42
2023-10-20T12:03
сша
дмитрий медведев
россия
украина
джо байден
верховная рада украины
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что ведомый США мир "продолжает катиться в глубочайшую пропасть", решения Штатов свидетельствуют об утрате остатков совести, а заявления о военной помощи Украине и Израилю как "разумной инвестиции" находятся "за гранью добра и зла". Об этом Медведев написал в своем Telegram-каналеПрезидент США Джо Байден в телеобращении к нации в четверг назвал помощь Украине и Израилю "разумной инвестицией", которая будет приносить дивиденды будущим поколениям."Мир, ведомый США, продолжает катиться в глубочайшую пропасть. Принимаются решения, которые явно свидетельствуют не только о необратимом ментальном расстройстве их носителей, но и об утрате остатков совести. Решения значимые и мелкие, но явно кричащие о болезни всего общества", - написал Медведев.
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сша, дмитрий медведев, россия, украина, джо байден, верховная рада украины
США, Дмитрий Медведев, Россия, Украина, Джо Байден, Верховная Рада Украины
Медведев заявил, что ведомый США мир катится в глубочайшую пропасть

Медведев: США потеряли совесть, а ведомый ими мир катится в глубочайшую пропасть

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что ведомый США мир "продолжает катиться в глубочайшую пропасть", решения Штатов свидетельствуют об утрате остатков совести, а заявления о военной помощи Украине и Израилю как "разумной инвестиции" находятся "за гранью добра и зла". Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале
Президент США Джо Байден в телеобращении к нации в четверг назвал помощь Украине и Израилю "разумной инвестицией", которая будет приносить дивиденды будущим поколениям.
"Мир, ведомый США, продолжает катиться в глубочайшую пропасть. Принимаются решения, которые явно свидетельствуют не только о необратимом ментальном расстройстве их носителей, но и об утрате остатков совести. Решения значимые и мелкие, но явно кричащие о болезни всего общества", - написал Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
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СШАДмитрий МедведевРоссияУкраинаДжо БайденВерховная Рада Украины
 
 
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