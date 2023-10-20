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Sputnik расширяет партнерскую сеть в Африке
Sputnik расширяет партнерскую сеть в Африке - РИА Новости, 20.10.2023
Sputnik расширяет партнерскую сеть в Африке
Международное информационное агентство и радио Sputnik заключило меморандум о взаимопонимании с бурундийским информационным агентством АВР. Свои подписи под... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T15:38
2023-10-20T15:38
2023-10-20T15:38
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik заключило меморандум о взаимопонимании с бурундийским информационным агентством АВР. Свои подписи под документом поставили директор по международному сотрудничеству медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков и генеральный директор АВР Николя Бараджингва. В торжественном мероприятии также приняла участие глава Sputnik Afrique Виктория Буданова.Выступая с приветственной речью, Василий Пушков отметил: "Медиасотрудничество между российскими и африканскими СМИ сегодня развивается стремительно. Позиции настолько близки, что взаимопонимание устанавливается практически само собой. С нашими коллегами из Бурунди мы познакомились лишь полгода назад на полях саммита "Россия-Африка", и уже сегодня мы заключаем партнерское соглашение, имея четкую дорожную карту будущего сотрудничества".В завершении мероприятия генеральный директор АВР Николя Бараджингва сказал: "Это большая честь для меня и для нашего агентства, поэтому я хочу выразить искреннюю благодарность за организацию этой церемонии, миссией которой является содействие сотрудничеству между нашими двумя информационными агентствами: Sputnik и АВР".
https://ria.ru/20231016/sputnik-1903081865.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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африка, россия, sputnik, журналистика
Африка, Россия, Sputnik, журналистика
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik заключило меморандум о взаимопонимании с бурундийским информационным агентством АВР. Свои подписи под документом поставили директор по международному сотрудничеству медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков и генеральный директор АВР Николя Бараджингва. В торжественном мероприятии также приняла участие глава Sputnik Afrique Виктория Буданова.
Выступая с приветственной речью, Василий Пушков отметил: "Медиасотрудничество между российскими и африканскими СМИ сегодня развивается стремительно. Позиции настолько близки, что взаимопонимание устанавливается практически само собой. С нашими коллегами из Бурунди
мы познакомились лишь полгода назад на полях саммита "Россия-Африка", и уже сегодня мы заключаем партнерское соглашение, имея четкую дорожную карту будущего сотрудничества".
Sputnik подписал первый документ со СМИ Венесуэлы
В завершении мероприятия генеральный директор АВР Николя Бараджингва сказал: "Это большая честь для меня и для нашего агентства, поэтому я хочу выразить искреннюю благодарность за организацию этой церемонии, миссией которой является содействие сотрудничеству между нашими двумя информационными агентствами: Sputnik и АВР".