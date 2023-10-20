https://ria.ru/20231020/sputnik-1904174483.html

Sputnik расширяет партнерскую сеть в Африке

Sputnik расширяет партнерскую сеть в Африке - РИА Новости, 20.10.2023

Sputnik расширяет партнерскую сеть в Африке

Международное информационное агентство и радио Sputnik заключило меморандум о взаимопонимании с бурундийским информационным агентством АВР. Свои подписи под... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T15:38

2023-10-20T15:38

2023-10-20T15:38

африка

россия

sputnik

журналистика

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik заключило меморандум о взаимопонимании с бурундийским информационным агентством АВР. Свои подписи под документом поставили директор по международному сотрудничеству медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков и генеральный директор АВР Николя Бараджингва. В торжественном мероприятии также приняла участие глава Sputnik Afrique Виктория Буданова.Выступая с приветственной речью, Василий Пушков отметил: "Медиасотрудничество между российскими и африканскими СМИ сегодня развивается стремительно. Позиции настолько близки, что взаимопонимание устанавливается практически само собой. С нашими коллегами из Бурунди мы познакомились лишь полгода назад на полях саммита "Россия-Африка", и уже сегодня мы заключаем партнерское соглашение, имея четкую дорожную карту будущего сотрудничества".В завершении мероприятия генеральный директор АВР Николя Бараджингва сказал: "Это большая честь для меня и для нашего агентства, поэтому я хочу выразить искреннюю благодарность за организацию этой церемонии, миссией которой является содействие сотрудничеству между нашими двумя информационными агентствами: Sputnik и АВР".

https://ria.ru/20231016/sputnik-1903081865.html

африка

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

африка, россия, sputnik, журналистика