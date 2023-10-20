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Sitronics Group представила проект умных спорткомплексов - РИА Новости, 20.10.2023
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16:52 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/sportkompleksy-1904199487.html
Sitronics Group представила проект умных спорткомплексов
Sitronics Group представила проект умных спорткомплексов - РИА Новости, 20.10.2023
Sitronics Group представила проект умных спорткомплексов
На XI Международном спортивном форуме "Россия – спортивная держава" Sitronics Group (входит в Группу АФК "Система") представила концепцию комплексного подхода к РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T16:52
2023-10-20T16:52
пресс-релизы
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МОСКВА, 20 окт - Пресс-служба Sitronics Group. На XI Международном спортивном форуме "Россия – спортивная держава" Sitronics Group (входит в Группу АФК "Система") представила концепцию комплексного подхода к созданию умных спортивных сооружений. Также компания показала платформу SmartSport – информационную систему для посетителей спортивных центров.В Перми на выставке компания Sitronics Group продемонстрировала концепцию современных умных спортивных комплексов, которые призваны стать центрами развития малых городов. С ней ознакомились заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, помощник президента РФ Игорь Левитин и министр спорта РФ Олег Матыцин.Сегодня Sitronics Group реализует такие проекты сразу в трех регионах России: в Липецкой, Калужской и Орловской областях, в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт" (Я выбираю спорт). Это универсальные спортивные залы, предназначенные для командных игровых видов спорта: баскетбола, волейбола, мини-футбола, а также единоборств. В состав модульного спортивного комплекса также входит административно-бытовой корпус для посетителей и администрации.Главная особенность проекта – цифровое управление спортивным объектом с помощью умных технологий и цифровых клиентских сервисов. Объекты оснастят системами интеллектуального видеонаблюдения с технологией видеоаналитики и возможностью автоматического сбора всей необходимой статистики по посещаемости и содержанию комплекса, системами умного освещения и контроля доступа на спортивный объект. Автоматизированная система освещения способна управлять различными сценариями в зависимости от требований, установленных правилами определенных видов спорта. Это позволит заказчику экономить электроэнергию и осуществлять централизованное управление освещением всего объекта.Представленная на форуме цифровая платформа SmartSport – информационная система, которая будет работать для посетителей создаваемых спортивных комплексов. С ее помощью можно получить электронные билеты для входа на площадку, в том числе всей семьей, группой из нескольких человек и целой командой. Отсканировав QR-код тренажёра или площадки, посетители смогут узнать о технике безопасности, вариантах использования оборудования, а также иных возможностях умного спортзала. Система обеспечит подробные инструкции по использованию инвентаря и проинформирует о заполненности спортивных объектов.Спортсменам данный проект открывает новые возможности для самостоятельных занятий. Система сформирует QR-код для доступа на площадку и поможет грамотно выстроить тренировку в случае, если команда пришла без тренера: внутри системы предусмотрены не только правила безопасности, но и правила игры. Для входа в спорткомплекс на платформе SmartSport нужно получить QR-код, ознакомится с подробным расписанием тренировок, упражнениями и тренажёрами."Спорткомплексы спроектированы с учетом функциональности и современного дизайна, и, безусловно, станут центрами притяжения в регионах. Кроме того, это не только спортивный зал, но и сервисы как внутри, так и рядом с ним. Как эксперты в вопросе реализации концепции "Умный город" мы предлагаем создавать не только мультимедийный спортивный комплекс, но и развивать территорию вокруг него: умное уличное освещение, электрозарядные станции, точки доступа Wi-Fi, умные пешеходные переходы. Наши технологические решения также позволят сделать умными и безопасными спортивные площадки, велодорожки и лыжные трассы. Муниципалитет может выбрать набор опций и сервисов для обеспечения своих нужд из широкого списка в зависимости от региональной специфики", – прокомментировал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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пресс-релизы
Пресс-релизы

Sitronics Group представила проект умных спорткомплексов

© Фото предоставлено пресс-службой Sitronics GroupSitronics Group представила проект умных спорткомплексов
Sitronics Group представила проект умных спорткомплексов
© Фото предоставлено пресс-службой Sitronics Group
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - Пресс-служба Sitronics Group. На XI Международном спортивном форуме "Россия – спортивная держава" Sitronics Group (входит в Группу АФК "Система") представила концепцию комплексного подхода к созданию умных спортивных сооружений. Также компания показала платформу SmartSport – информационную систему для посетителей спортивных центров.
В Перми на выставке компания Sitronics Group продемонстрировала концепцию современных умных спортивных комплексов, которые призваны стать центрами развития малых городов. С ней ознакомились заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, помощник президента РФ Игорь Левитин и министр спорта РФ Олег Матыцин.
© Фото предоставлено пресс-службой Sitronics GroupSitronics Group представила проект умных спорткомплексов
Sitronics Group представила проект умных спорткомплексов
© Фото предоставлено пресс-службой Sitronics Group
Sitronics Group представила проект умных спорткомплексов
Сегодня Sitronics Group реализует такие проекты сразу в трех регионах России: в Липецкой, Калужской и Орловской областях, в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт" (Я выбираю спорт). Это универсальные спортивные залы, предназначенные для командных игровых видов спорта: баскетбола, волейбола, мини-футбола, а также единоборств. В состав модульного спортивного комплекса также входит административно-бытовой корпус для посетителей и администрации.
Главная особенность проекта – цифровое управление спортивным объектом с помощью умных технологий и цифровых клиентских сервисов. Объекты оснастят системами интеллектуального видеонаблюдения с технологией видеоаналитики и возможностью автоматического сбора всей необходимой статистики по посещаемости и содержанию комплекса, системами умного освещения и контроля доступа на спортивный объект. Автоматизированная система освещения способна управлять различными сценариями в зависимости от требований, установленных правилами определенных видов спорта. Это позволит заказчику экономить электроэнергию и осуществлять централизованное управление освещением всего объекта.
Представленная на форуме цифровая платформа SmartSport – информационная система, которая будет работать для посетителей создаваемых спортивных комплексов. С ее помощью можно получить электронные билеты для входа на площадку, в том числе всей семьей, группой из нескольких человек и целой командой. Отсканировав QR-код тренажёра или площадки, посетители смогут узнать о технике безопасности, вариантах использования оборудования, а также иных возможностях умного спортзала. Система обеспечит подробные инструкции по использованию инвентаря и проинформирует о заполненности спортивных объектов.
Спортсменам данный проект открывает новые возможности для самостоятельных занятий. Система сформирует QR-код для доступа на площадку и поможет грамотно выстроить тренировку в случае, если команда пришла без тренера: внутри системы предусмотрены не только правила безопасности, но и правила игры. Для входа в спорткомплекс на платформе SmartSport нужно получить QR-код, ознакомится с подробным расписанием тренировок, упражнениями и тренажёрами.
"Спорткомплексы спроектированы с учетом функциональности и современного дизайна, и, безусловно, станут центрами притяжения в регионах. Кроме того, это не только спортивный зал, но и сервисы как внутри, так и рядом с ним. Как эксперты в вопросе реализации концепции "Умный город" мы предлагаем создавать не только мультимедийный спортивный комплекс, но и развивать территорию вокруг него: умное уличное освещение, электрозарядные станции, точки доступа Wi-Fi, умные пешеходные переходы. Наши технологические решения также позволят сделать умными и безопасными спортивные площадки, велодорожки и лыжные трассы. Муниципалитет может выбрать набор опций и сервисов для обеспечения своих нужд из широкого списка в зависимости от региональной специфики", – прокомментировал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
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