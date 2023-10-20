https://ria.ru/20231020/spetsoperatsiya-1904168255.html

ВСУ на Херсонском направлении за неделю потеряли до 345 военных

ВСУ на Херсонском направлении за неделю потеряли до 345 военных - РИА Новости, 20.10.2023

ВСУ на Херсонском направлении за неделю потеряли до 345 военных

Противник предпринял ряд неудачных попыток захвата плацдармов на островах и левом берегу Днепра, российские подразделения уничтожили в течение недели на... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T15:26

2023-10-20T15:26

2023-10-20T15:30

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Противник предпринял ряд неудачных попыток захвата плацдармов на островах и левом берегу Днепра, российские подразделения уничтожили в течение недели на Херсонском направлении до 345 украинских военнослужащих, 11 орудий полевой артиллерии, 48 лодок и 38 автомобилей, сообщило в пятницу в сводке Минобороны РФ."На Херсонском направлении противник предпринял ряд неудачных попыток захвата плацдармов на островах и левом берегу Днепра силами 36-й и 38-й бригад морской пехоты. В результате упреждающих действий российских войск и огневых налетов артиллерии ВСУ потеряли до 345-ти военнослужащих, 11 орудий полевой артиллерии, 48 лодок и 38 автомобилей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, херсонская область