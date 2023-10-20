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ВСУ на Херсонском направлении за неделю потеряли до 345 военных - РИА Новости, 20.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:26 20.10.2023 (обновлено: 15:30 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/spetsoperatsiya-1904168255.html
ВСУ на Херсонском направлении за неделю потеряли до 345 военных
ВСУ на Херсонском направлении за неделю потеряли до 345 военных - РИА Новости, 20.10.2023
ВСУ на Херсонском направлении за неделю потеряли до 345 военных
Противник предпринял ряд неудачных попыток захвата плацдармов на островах и левом берегу Днепра, российские подразделения уничтожили в течение недели на... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T15:26
2023-10-20T15:30
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
херсонская область
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Противник предпринял ряд неудачных попыток захвата плацдармов на островах и левом берегу Днепра, российские подразделения уничтожили в течение недели на Херсонском направлении до 345 украинских военнослужащих, 11 орудий полевой артиллерии, 48 лодок и 38 автомобилей, сообщило в пятницу в сводке Минобороны РФ."На Херсонском направлении противник предпринял ряд неудачных попыток захвата плацдармов на островах и левом берегу Днепра силами 36-й и 38-й бригад морской пехоты. В результате упреждающих действий российских войск и огневых налетов артиллерии ВСУ потеряли до 345-ти военнослужащих, 11 орудий полевой артиллерии, 48 лодок и 38 автомобилей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Херсонская область
ВСУ на Херсонском направлении за неделю потеряли до 345 военных

МО: на Херсонском направлении Киев за неделю потерял до 345 военных и 11 орудий

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая работа российской РСЗО "Град" в зоне проведения спецоперации
Боевая работа российской РСЗО Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая работа российской РСЗО "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Противник предпринял ряд неудачных попыток захвата плацдармов на островах и левом берегу Днепра, российские подразделения уничтожили в течение недели на Херсонском направлении до 345 украинских военнослужащих, 11 орудий полевой артиллерии, 48 лодок и 38 автомобилей, сообщило в пятницу в сводке Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении противник предпринял ряд неудачных попыток захвата плацдармов на островах и левом берегу Днепра силами 36-й и 38-й бригад морской пехоты. В результате упреждающих действий российских войск и огневых налетов артиллерии ВСУ потеряли до 345-ти военнослужащих, 11 орудий полевой артиллерии, 48 лодок и 38 автомобилей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
19 октября, 16:17
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФХерсонская область
 
 
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