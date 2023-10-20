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ВСУ на Херсонском направлении за неделю потеряли до 345 военных
ВСУ на Херсонском направлении за неделю потеряли до 345 военных - РИА Новости, 20.10.2023
ВСУ на Херсонском направлении за неделю потеряли до 345 военных
Противник предпринял ряд неудачных попыток захвата плацдармов на островах и левом берегу Днепра, российские подразделения уничтожили в течение недели на... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T15:26
2023-10-20T15:26
2023-10-20T15:30
специальная военная операция на украине
безопасность
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херсонская область
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Противник предпринял ряд неудачных попыток захвата плацдармов на островах и левом берегу Днепра, российские подразделения уничтожили в течение недели на Херсонском направлении до 345 украинских военнослужащих, 11 орудий полевой артиллерии, 48 лодок и 38 автомобилей, сообщило в пятницу в сводке Минобороны РФ."На Херсонском направлении противник предпринял ряд неудачных попыток захвата плацдармов на островах и левом берегу Днепра силами 36-й и 38-й бригад морской пехоты. В результате упреждающих действий российских войск и огневых налетов артиллерии ВСУ потеряли до 345-ти военнослужащих, 11 орудий полевой артиллерии, 48 лодок и 38 автомобилей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Херсонская область
ВСУ на Херсонском направлении за неделю потеряли до 345 военных
МО: на Херсонском направлении Киев за неделю потерял до 345 военных и 11 орудий