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В Запорожской области разработали программу для привлечения специалистов - РИА Новости, 20.10.2023
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19:05 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/spetsialisty-1904240314.html
В Запорожской области разработали программу для привлечения специалистов
В Запорожской области разработали программу для привлечения специалистов - РИА Новости, 20.10.2023
В Запорожской области разработали программу для привлечения специалистов
Программа "Запорожская целина" готовится к запуску в Запорожской области, с ее помощью местные власти планируют привлечь специалистов в регион, сообщили РИА... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T19:05
2023-10-20T19:05
запорожская область
евгений балицкий
россия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Программа "Запорожская целина" готовится к запуску в Запорожской области, с ее помощью местные власти планируют привлечь специалистов в регион, сообщили РИА Новости в пресс-службе минэкономразвития области. По информации ведомства, по инициативе губернатора Запорожской области Евгения Балицкого в регионе разработали программу "Запорожская целина" в рамках десятилетней стратегии развития территории. "Приоритетом "Запорожской целины" станет поиск и привлечение предпринимателей и специалистов, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, в особо важные для региона отрасли экономики", - говорится в сообщении министерства. Отмечается, что, в первую очередь, будут привлекать специалистов в сфере туризма, сельского хозяйства, информационные технологии. По информации ведомства, для тех, кто решит переехать в Запорожскую область будут предусмотрены меры поддержки. "Переселенцам будут созданы благоприятные условия для получения ВНЖ и гражданства России, оказано содействие в получении всех имеющихся государственных мер поддержки, обеспечены условия для социализации и ускоренной интеграции в социально-экономическую деятельность региона", – цитирует ведомство слова начальника отдела министерства Олега Толкайлова. Отмечается, что для разработки мер поддержки будет создана Межведомственной комиссии по развитию человеческого капитала и интеграции соотечественников, проживающих за рубежом, в социально-экономическую деятельность региона.
https://ria.ru/20230922/gossovet-1897950596.html
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запорожская область, евгений балицкий, россия
Запорожская область, Евгений Балицкий, Россия
В Запорожской области разработали программу для привлечения специалистов

Власти Запорожской области разработали программу для привлечения специалистов

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПарк Горького в Мелитополе
Парк Горького в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Программа "Запорожская целина" готовится к запуску в Запорожской области, с ее помощью местные власти планируют привлечь специалистов в регион, сообщили РИА Новости в пресс-службе минэкономразвития области.
По информации ведомства, по инициативе губернатора Запорожской области Евгения Балицкого в регионе разработали программу "Запорожская целина" в рамках десятилетней стратегии развития территории.
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"Приоритетом "Запорожской целины" станет поиск и привлечение предпринимателей и специалистов, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, в особо важные для региона отрасли экономики", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что, в первую очередь, будут привлекать специалистов в сфере туризма, сельского хозяйства, информационные технологии.
По информации ведомства, для тех, кто решит переехать в Запорожскую область будут предусмотрены меры поддержки.
"Переселенцам будут созданы благоприятные условия для получения ВНЖ и гражданства России, оказано содействие в получении всех имеющихся государственных мер поддержки, обеспечены условия для социализации и ускоренной интеграции в социально-экономическую деятельность региона", – цитирует ведомство слова начальника отдела министерства Олега Толкайлова.
Отмечается, что для разработки мер поддержки будет создана Межведомственной комиссии по развитию человеческого капитала и интеграции соотечественников, проживающих за рубежом, в социально-экономическую деятельность региона.
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