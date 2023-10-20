https://ria.ru/20231020/spetsialisty-1904240314.html

В Запорожской области разработали программу для привлечения специалистов

В Запорожской области разработали программу для привлечения специалистов - РИА Новости, 20.10.2023

В Запорожской области разработали программу для привлечения специалистов

Программа "Запорожская целина" готовится к запуску в Запорожской области, с ее помощью местные власти планируют привлечь специалистов в регион, сообщили РИА... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T19:05

2023-10-20T19:05

2023-10-20T19:05

запорожская область

евгений балицкий

россия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Программа "Запорожская целина" готовится к запуску в Запорожской области, с ее помощью местные власти планируют привлечь специалистов в регион, сообщили РИА Новости в пресс-службе минэкономразвития области. По информации ведомства, по инициативе губернатора Запорожской области Евгения Балицкого в регионе разработали программу "Запорожская целина" в рамках десятилетней стратегии развития территории. "Приоритетом "Запорожской целины" станет поиск и привлечение предпринимателей и специалистов, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, в особо важные для региона отрасли экономики", - говорится в сообщении министерства. Отмечается, что, в первую очередь, будут привлекать специалистов в сфере туризма, сельского хозяйства, информационные технологии. По информации ведомства, для тех, кто решит переехать в Запорожскую область будут предусмотрены меры поддержки. "Переселенцам будут созданы благоприятные условия для получения ВНЖ и гражданства России, оказано содействие в получении всех имеющихся государственных мер поддержки, обеспечены условия для социализации и ускоренной интеграции в социально-экономическую деятельность региона", – цитирует ведомство слова начальника отдела министерства Олега Толкайлова. Отмечается, что для разработки мер поддержки будет создана Межведомственной комиссии по развитию человеческого капитала и интеграции соотечественников, проживающих за рубежом, в социально-экономическую деятельность региона.

https://ria.ru/20230922/gossovet-1897950596.html

https://ria.ru/20231020/kuzbass-1904152490.html

запорожская область

россия

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запорожская область, евгений балицкий, россия