В США выдвинули обвинения против бежавшего в КНДР солдата, сообщили СМИ
Reuters: в США выдвинули обвинения против солдата Кинга, бежавшего в КНДР
© AP Photo / Ahn Young-joonФотография американского солдата Трэвиса Кинга в выпуске новостей в Сеуле
© AP Photo / Ahn Young-joon
Фотография американского солдата Трэвиса Кинга в выпуске новостей в Сеуле. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Бежавшему в КНДР американскому военнослужащему Трэвису Кингу предъявили обвинения по восьми пунктам Единого кодекса военной юстиции, включая дезертирство, передает агентство Рейтер.
"Сухопутные войска США предъявили рядовому Трэвису Кингу обвинения в преступлениях, в том числе в дезертирстве, за бегство в КНДР в июле. <…> Дело сухопутных войск против Кинга <…> включает восемь отдельных пунктов обвинения в соответствии с Единым кодексом военной юстиции", — пишет агентство.
Среди обвинений — нападение на сослуживцев и склонение к производству детской порнографии.
В середине июля Пентагон подтвердил, что солдат Трэвис Кинг, служивший в американском контингенте в Южной Корее, самовольно перешел на территорию КНДР и заявлял о желании получить убежище там или в другой стране. По информации СМИ, Кинг находился в подавленном состоянии из-за смерти брата и наказаний за участие в некоторых инцидентах во время службы в Южной Корее.
В конце сентября Северная Корея выдворила солдата, поскольку не увидела большого смысла в его дальнейшем содержании под стражей. Затем его доставили в США.