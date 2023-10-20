https://ria.ru/20231020/soldat-1903983275.html

В США выдвинули обвинения против бежавшего в КНДР солдата, сообщили СМИ

В США выдвинули обвинения против бежавшего в КНДР солдата, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.10.2023

В США выдвинули обвинения против бежавшего в КНДР солдата, сообщили СМИ

Бежавшему в КНДР американскому военнослужащему Трэвису Кингу предъявили обвинения по восьми пунктам Единого кодекса военной юстиции, включая дезертирство,... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T06:12

2023-10-20T06:12

2023-10-20T15:06

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Бежавшему в КНДР американскому военнослужащему Трэвису Кингу предъявили обвинения по восьми пунктам Единого кодекса военной юстиции, включая дезертирство, передает агентство Рейтер. "Сухопутные войска США предъявили рядовому Трэвису Кингу обвинения в преступлениях, в том числе в дезертирстве, за бегство в КНДР в июле. <…> Дело сухопутных войск против Кинга <…> включает восемь отдельных пунктов обвинения в соответствии с Единым кодексом военной юстиции", — пишет агентство. Среди обвинений — нападение на сослуживцев и склонение к производству детской порнографии. В середине июля Пентагон подтвердил, что солдат Трэвис Кинг, служивший в американском контингенте в Южной Корее, самовольно перешел на территорию КНДР и заявлял о желании получить убежище там или в другой стране. По информации СМИ, Кинг находился в подавленном состоянии из-за смерти брата и наказаний за участие в некоторых инцидентах во время службы в Южной Корее. В конце сентября Северная Корея выдворила солдата, поскольку не увидела большого смысла в его дальнейшем содержании под стражей. Затем его доставили в США.

https://ria.ru/20230616/utechka-1878500454.html

https://ria.ru/20231019/pogranichnik-1903949382.html

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сша, южная корея, в мире