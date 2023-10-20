https://ria.ru/20231020/soglashenie-1904271082.html

РЭЦ и Фонд Ladies In The Front Line подписали соглашение о сотрудничестве

РЭЦ и Фонд Ladies In The Front Line подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 20.10.2023

РЭЦ и Фонд Ladies In The Front Line подписали соглашение о сотрудничестве

Директор по развитию зарубежной сети Российского экспортного центра Дмитрий Прохоренко и основатель, председатель фонда Ladies in the Frontline (LLOA) Слаузи... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T22:56

2023-10-20T22:56

2023-10-20T22:56

россия

африка

брикс

форум "сделано в россии"

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Директор по развитию зарубежной сети Российского экспортного центра Дмитрий Прохоренко и основатель, председатель фонда Ladies in the Frontline (LLOA) Слаузи Зодва Могами подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве 20 октября на полях Международного экспортного форума "Сделано в России". "Стороны обозначили взаимный интерес в развитии двусторонних торгово-экономических отношений между Южно-Африканской Республикой в частности и в целом африканским регионом и БРИКС и Российской Федерацией", - сообщает РЭЦ. "Африка видит Россию как надежного компетентного партнера, заинтересованного в установлении долгосрочных отношений со странами Африки. Россия готова видеть в нас равных партнеров, также предлагает нам уникальные гуманитарные программы", - сказала Могами. Она отметила, что LLOA участвует в программах инициатив по обеспечению продовольственной безопасности, которые способствуют сохранению окружающей среды путем использования технологий зеленой энергетики и надлежащего управления. Благодаря политике внутренней торговли и инициативам в области торговли сырьевыми товарами по всему континенту, стороны подчеркивают, устойчивое развитие достижимо при надлежащем управлении. 20 октября госпожа Слаузи Зодва Магами приняла участие в панельной сессии РЭЦ "Успешные кейсы в регионе MENA и Африки южнее Сахары". В своем выступлении она отдельно остановилась на важности интеграции большего количества государств в группу БРИКС, что позволит консолидировать экономические потенциалы стран, желающих переформатировать существующей мировой порядок.

https://ria.ru/20231020/fingramotnost-1904179522.html

россия

африка

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россия, африка, брикс, форум "сделано в россии"