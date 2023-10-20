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РЭЦ и Фонд Ladies In The Front Line подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 20.10.2023
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22:56 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/soglashenie-1904271082.html
РЭЦ и Фонд Ladies In The Front Line подписали соглашение о сотрудничестве
РЭЦ и Фонд Ladies In The Front Line подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 20.10.2023
РЭЦ и Фонд Ladies In The Front Line подписали соглашение о сотрудничестве
Директор по развитию зарубежной сети Российского экспортного центра Дмитрий Прохоренко и основатель, председатель фонда Ladies in the Frontline (LLOA) Слаузи... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T22:56
2023-10-20T22:56
россия
африка
брикс
форум "сделано в россии"
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Директор по развитию зарубежной сети Российского экспортного центра Дмитрий Прохоренко и основатель, председатель фонда Ladies in the Frontline (LLOA) Слаузи Зодва Могами подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве 20 октября на полях Международного экспортного форума "Сделано в России". "Стороны обозначили взаимный интерес в развитии двусторонних торгово-экономических отношений между Южно-Африканской Республикой в частности и в целом африканским регионом и БРИКС и Российской Федерацией", - сообщает РЭЦ. "Африка видит Россию как надежного компетентного партнера, заинтересованного в установлении долгосрочных отношений со странами Африки. Россия готова видеть в нас равных партнеров, также предлагает нам уникальные гуманитарные программы", - сказала Могами. Она отметила, что LLOA участвует в программах инициатив по обеспечению продовольственной безопасности, которые способствуют сохранению окружающей среды путем использования технологий зеленой энергетики и надлежащего управления. Благодаря политике внутренней торговли и инициативам в области торговли сырьевыми товарами по всему континенту, стороны подчеркивают, устойчивое развитие достижимо при надлежащем управлении. 20 октября госпожа Слаузи Зодва Магами приняла участие в панельной сессии РЭЦ "Успешные кейсы в регионе MENA и Африки южнее Сахары". В своем выступлении она отдельно остановилась на важности интеграции большего количества государств в группу БРИКС, что позволит консолидировать экономические потенциалы стран, желающих переформатировать существующей мировой порядок.
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россия, африка, брикс, форум "сделано в россии"
Россия, Африка, БРИКС, Форум "Сделано в России"
РЭЦ и Фонд Ladies In The Front Line подписали соглашение о сотрудничестве

РЭЦ и Фонд Ladies In The Front Line подписали соглашение о сотрудничестве

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Логотип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Директор по развитию зарубежной сети Российского экспортного центра Дмитрий Прохоренко и основатель, председатель фонда Ladies in the Frontline (LLOA) Слаузи Зодва Могами подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве 20 октября на полях Международного экспортного форума "Сделано в России".
"Стороны обозначили взаимный интерес в развитии двусторонних торгово-экономических отношений между Южно-Африканской Республикой в частности и в целом африканским регионом и БРИКС и Российской Федерацией", - сообщает РЭЦ.
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"Африка видит Россию как надежного компетентного партнера, заинтересованного в установлении долгосрочных отношений со странами Африки. Россия готова видеть в нас равных партнеров, также предлагает нам уникальные гуманитарные программы", - сказала Могами.
Она отметила, что LLOA участвует в программах инициатив по обеспечению продовольственной безопасности, которые способствуют сохранению окружающей среды путем использования технологий зеленой энергетики и надлежащего управления.
Благодаря политике внутренней торговли и инициативам в области торговли сырьевыми товарами по всему континенту, стороны подчеркивают, устойчивое развитие достижимо при надлежащем управлении.
20 октября госпожа Слаузи Зодва Магами приняла участие в панельной сессии РЭЦ "Успешные кейсы в регионе MENA и Африки южнее Сахары". В своем выступлении она отдельно остановилась на важности интеграции большего количества государств в группу БРИКС, что позволит консолидировать экономические потенциалы стран, желающих переформатировать существующей мировой порядок.
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