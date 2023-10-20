https://ria.ru/20231020/sneg-1904254019.html
Первый снег идет в Тюмени
Первый снег идет в Тюмени - РИА Новости, 20.10.2023
Первый снег идет в Тюмени
Первый снег вечером в пятницу начался в Тюмени, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T20:27
2023-10-20T20:27
2023-10-20T20:27
тюменская область
тюмень
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 20 окт - РИА Новости. Первый снег вечером в пятницу начался в Тюмени, передает корреспондент РИА Новости. Дождь сменился обильным мокрым снегопадом в Тюмени в пятницу вечером, превращаясь в лужи на земле. По данным тюменского гидрометцентра, на 18:00 мск, в Тюмени почти плюс два градуса, ночью ожидается похолодание до 0 градусов, осадки продолжатся и в выходные дни. Региональное ГУ МЧС предупредило жители об ухудшении погоды: в воскресенье, 22 октября, в области местами возможен мокрый снег, местами гололедица, отложения мокрого снега на деревьях и проводах и образование снежного покрова.
https://ria.ru/20231019/gimnastika-1903936603.html
тюмень
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тюмень, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тюменская область
Тюменская область, Тюмень, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Тюменская область
Первый снег идет в Тюмени
Первый снег идет в Тюмени