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Минобороны Словакии заявило, что еще может помочь Украине - РИА Новости, 20.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:52 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/slovakiya-1904130472.html
Минобороны Словакии заявило, что еще может помочь Украине
Минобороны Словакии заявило, что еще может помочь Украине - РИА Новости, 20.10.2023
Минобороны Словакии заявило, что еще может помочь Украине
Словакия на сегодняшний день оказала военную помощь Украине на 680 миллионов евро, но это не означает, что республике больше нечем помочь Киеву, сообщил... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T13:52
2023-10-20T13:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
словакия
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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БРАТИСЛАВА, 20 окт - РИА Новости. Словакия на сегодняшний день оказала военную помощь Украине на 680 миллионов евро, но это не означает, что республике больше нечем помочь Киеву, сообщил словацкий министр обороны Мартин Скленар. “Шестьсот восемьдесят миллионов евро - это приблизительная стоимость того, что Словакия до сих пор передала Украине, это действительно лишь часть стоимости оснащения вооруженных сил республики. Это не так, что мы передали на Украину все, что могли передать”, - сказал Скленар журналистам. По его словам, Словакия всегда принимала решение о военной помощи Украине с учетом собственной обороноспособности. “У Словакии есть что предложить Украине”, - добавил Скленар. В июне бывший словацкий премьер-министр, глава партии Hlas Петер Пеллегрини заявил, что значительной военной помощи Украине от Словакии уже не будет, так как у республики больше нет ресурса для этого. В то же время он отмечал, что ситуация на Украине может положительно повлиять на развитие военной промышленности в Словакии. В конце мая глава словацкого минобороны Скленар также сообщал, что страна реагирует на запросы украинской стороны о той помощи, которая требуется, но это не быстрый и сложный процесс, каждая заявка оценивается отдельно. Он отмечал, что со стороны Словакии Украине была оказана значительная военная помощь. В апреле 2022 года Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. В апреле 2023 года словацкая сторона также завершила передачу Украине истребителей МиГ-29. Глава крупной оппозиционной партии Smer, которая победила на парламентских выборах в сентябре 2023 года, бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо утверждал, что истребители МиГ-29 были переданы Украине с грубым нарушением норм конституции страны.
https://ria.ru/20231006/bezhentsy-1900842777.html
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в мире, украина, словакия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Словакия, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны Словакии заявило, что еще может помочь Украине

Министр обороны: Словакии есть чем помочь Украине помимо уже переданной техники

© Фото : пресс-служба премьер-министра СловакииГаубицы Zuzana 2 на церемонии передачи украинской стороне в Словакии
Гаубицы Zuzana 2 на церемонии передачи украинской стороне в Словакии - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© Фото : пресс-служба премьер-министра Словакии
Гаубицы Zuzana 2 на церемонии передачи украинской стороне в Словакии. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 20 окт - РИА Новости. Словакия на сегодняшний день оказала военную помощь Украине на 680 миллионов евро, но это не означает, что республике больше нечем помочь Киеву, сообщил словацкий министр обороны Мартин Скленар.
“Шестьсот восемьдесят миллионов евро - это приблизительная стоимость того, что Словакия до сих пор передала Украине, это действительно лишь часть стоимости оснащения вооруженных сил республики. Это не так, что мы передали на Украину все, что могли передать”, - сказал Скленар журналистам.
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По его словам, Словакия всегда принимала решение о военной помощи Украине с учетом собственной обороноспособности. “У Словакии есть что предложить Украине”, - добавил Скленар.
В июне бывший словацкий премьер-министр, глава партии Hlas Петер Пеллегрини заявил, что значительной военной помощи Украине от Словакии уже не будет, так как у республики больше нет ресурса для этого. В то же время он отмечал, что ситуация на Украине может положительно повлиять на развитие военной промышленности в Словакии. В конце мая глава словацкого минобороны Скленар также сообщал, что страна реагирует на запросы украинской стороны о той помощи, которая требуется, но это не быстрый и сложный процесс, каждая заявка оценивается отдельно. Он отмечал, что со стороны Словакии Украине была оказана значительная военная помощь.
В апреле 2022 года Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. В апреле 2023 года словацкая сторона также завершила передачу Украине истребителей МиГ-29. Глава крупной оппозиционной партии Smer, которая победила на парламентских выборах в сентябре 2023 года, бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо утверждал, что истребители МиГ-29 были переданы Украине с грубым нарушением норм конституции страны.
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