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В Самаре задержали семь участников драк между мигрантами и подростками
В Самаре задержали семь участников драк между мигрантами и подростками - РИА Новости, 20.10.2023
В Самаре задержали семь участников драк между мигрантами и подростками
Следователи возбудили три новых уголовных дела по статьям 116 (побои), 112 (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести) и 319 (оскорбление... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T13:00
2023-10-20T13:00
2023-10-20T13:19
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САМАРА, 20 окт - РИА Новости. Следователи возбудили три новых уголовных дела по статьям 116 (побои), 112 (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести) и 319 (оскорбление представителя власти) УК РФ после драк между мигрантами и подростками в Самаре, семь человек задержаны, сообщили в пресс-службе регионального СУСК РФ. По версии следствия, с 15 по 17 октября в Самаре произошло несколько конфликтов между подростками и мигрантами, среди которых были несовершеннолетние и малолетние. Во время потасовок участникам драк причинены телесные повреждения. "В настоящее время участники конфликтных ситуаций установлены, задержаны 7 граждан, в том числе несовершеннолетние, причинившие телесные повреждения, повлекшие вред здоровью", - говорится в сообщении ведомства.По факту происшествия изначально следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)."Объединено в одно производство несколько уголовных дел, возбужденных по ст. 116 УК РФ (побои), ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести), ст. 213 УК РФ (хулиганство)… Также возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти)", - добавляет СУСК.Последнее уголовное дело завели после размещения в соцсетях видеороликов с публичными ненормативными комментариями произошедшего. В них несовершеннолетние упоминают губернатора."В настоящее время в суд направлены ходатайства об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражей", - добавили в региональном главке СК РФ.По уголовному делу произвели более 150 следственных действий, допросили подозреваемых, потерпевших и свидетелей преступлений, провели осмотры мест происшествий и другие следственные действия.
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происшествия, россия, самара, мигранты, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Самара, Мигранты, Следственный комитет России (СК РФ)
В Самаре задержали семь участников драк между мигрантами и подростками
СК: в Самаре завели три уголовных дела из-за драк с участием мигрантов
САМАРА, 20 окт - РИА Новости.
Следователи возбудили три новых уголовных дела по статьям 116 (побои), 112 (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести) и 319 (оскорбление представителя власти) УК РФ после драк между мигрантами и подростками в Самаре, семь человек задержаны, сообщили в пресс-службе
регионального СУСК РФ.
По версии следствия, с 15 по 17 октября в Самаре произошло несколько конфликтов между подростками и мигрантами, среди которых были несовершеннолетние и малолетние. Во время потасовок участникам драк причинены телесные повреждения.
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"В настоящее время участники конфликтных ситуаций установлены, задержаны 7 граждан, в том числе несовершеннолетние, причинившие телесные повреждения, повлекшие вред здоровью", - говорится в сообщении ведомства.
По факту происшествия изначально следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).
"Объединено в одно производство несколько уголовных дел, возбужденных по ст. 116 УК РФ (побои), ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести), ст. 213 УК РФ (хулиганство)… Также возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти)", - добавляет СУСК.
Последнее уголовное дело завели после размещения в соцсетях видеороликов с публичными ненормативными комментариями произошедшего. В них несовершеннолетние упоминают губернатора.
"В настоящее время в суд направлены ходатайства об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражей", - добавили в региональном главке СК
РФ.
По уголовному делу произвели более 150 следственных действий, допросили подозреваемых, потерпевших и свидетелей преступлений, провели осмотры мест происшествий и другие следственные действия.
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