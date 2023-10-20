https://ria.ru/20231020/siriya-1904266327.html

Американские беспилотники два раза нарушили воздушное пространство Сирии

Американские беспилотники два раза нарушили воздушное пространство Сирии - РИА Новости, 20.10.2023

Американские беспилотники два раза нарушили воздушное пространство Сирии

Так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки дважды нарушила протоколы деконфликтации, сообщил на брифинге замруководителя... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T22:08

2023-10-20T22:08

2023-10-20T22:08

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки дважды нарушила протоколы деконфликтации, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано два случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Кулить. Он отметил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений тремя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей "Rafale", модульным разведывательно-ударным беспилотником MQ-9 и многоцелевым БПЛА MQ-1C "коалиции". Кулить добавил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел со стороны запрещенной террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Идлиб.* Запрещенная в России террористическая группировка

https://ria.ru/20230830/ssha-1893270117.html

https://ria.ru/20231015/deti-1902855006.html

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сша

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в мире, сирия, сша, эт-танф, f-16, rafale, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году