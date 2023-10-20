https://ria.ru/20231020/shtorm-1904206565.html

В Шотландии два человека погибли из-за сильного шторма

В Шотландии два человека погибли из-за сильного шторма - РИА Новости, 20.10.2023

В Шотландии два человека погибли из-за сильного шторма

По меньшей мере два человека погибли в результате обрушившегося на этой неделе шторма в Шотландии, сообщает издание Scottish Sun. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T17:19

2023-10-20T17:19

2023-10-20T17:19

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли в результате обрушившегося на этой неделе шторма в Шотландии, сообщает издание Scottish Sun. Ранее британская метеослужба объявила в Шотландии самый высокий, красный уровень опасности из-за надвигающегося шторма "Бабет". Местные власти призвали жителей ряда районов на востоке региона эвакуироваться из своих домов на фоне надвигающегося шторма. "Мужчина погиб в ужасной аварии после того, как дерево упало на фургон на дороге в Шотландии во время шторма "Бабет"... Это произошло через день после того, как тело 57-летней женщины извлекли из (реки - ред.) Уотер-оф-Ли в Глен-Эске в Ангусе", - пишет издание. Полиция Шотландии заявила в пятницу, что когда службы экстренной помощи прибыли, то водитель был объявлен скончавшимся на месте. Ближайшие родственники проинформированы, отчет отправлен в фискальную прокуратуру, а дорога по-прежнему закрыта. Шотландцев призвали не путешествовать без необходимости поскольку шторм обрушился на северо-восток проливным дождем и сильным ветром. Местным жителям также было сказано эвакуироваться из своих домов как можно скорее. Красный уровень погодной опасности в Великобритании был введен впервые с февраля 2020 года, когда на страну обрушился шторм "Деннис". Синоптики предупреждают об обильных дождях, местами сопровождающихся сильными порывами ветра. По их прогнозам, выпадет от 100 до 150 миллиметров осадков, в некоторых районах их количество может достичь 200-250 миллиметров. Метеослужба также предупреждала об угрозе жизни, оползнях, сильных наводнениях, затоплении домов и предприятий, их повреждении и возможном обрушении, серьезных нарушениях в работе транспорта и возможном отключении света, газа и воды.

https://ria.ru/20231009/shtorm-1901392087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, шотландия, великобритания