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В школе в Краснодаре, где учитель ударил девочку, проводят проверку - РИА Новости, 20.10.2023
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23:43 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/shkola-1904275447.html
В школе в Краснодаре, где учитель ударил девочку, проводят проверку
В школе в Краснодаре, где учитель ударил девочку, проводят проверку - РИА Новости, 20.10.2023
В школе в Краснодаре, где учитель ударил девочку, проводят проверку
Служебная проверка началась в краснодарской гимназии № 87 после того, как учитель математики набросился на ученицу, смотревшую в телефон на уроке, несмотря на... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T23:43
2023-10-20T23:43
происшествия
краснодар
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КРАСНОДАР, 20 окт - РИА Новости. Служебная проверка началась в краснодарской гимназии № 87 после того, как учитель математики набросился на ученицу, смотревшую в телефон на уроке, несмотря на запрет, сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ) краевой столицы. "Сегодня в 6 классе на уроке математики ученица отказалась сдавать телефон учителю. На основании приказа, ученикам запрещается использование телефона на уроках. Во время объяснения материала учитель увидел, что ученица смотрит в телефон. Он неоднократно просил его сдать. Ученица проигнорировала требование... Ведется служебное расследование", - говорится в сообщении. Отмечается, что родители всех учеников класса уже приглашены в школу для беседы. Согласно кадрам в сети, мужчина ударил девочку, потом с силой повернул в свою сторону, замахнулся рукой, а на просьбу одноклассников "не бить ребенка" ответил: "Это не ребенок, это идиот".
https://ria.ru/20230609/delo-1877331005.html
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происшествия, краснодар
Происшествия, Краснодар
В школе в Краснодаре, где учитель ударил девочку, проводят проверку

МЦУ: в школе в Краснодаре, где учитель ударил девочку, проводят проверку

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКраснодар
Краснодар - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краснодар
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КРАСНОДАР, 20 окт - РИА Новости. Служебная проверка началась в краснодарской гимназии № 87 после того, как учитель математики набросился на ученицу, смотревшую в телефон на уроке, несмотря на запрет, сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ) краевой столицы.
"Сегодня в 6 классе на уроке математики ученица отказалась сдавать телефон учителю. На основании приказа, ученикам запрещается использование телефона на уроках. Во время объяснения материала учитель увидел, что ученица смотрит в телефон. Он неоднократно просил его сдать. Ученица проигнорировала требование... Ведется служебное расследование", - говорится в сообщении.
Отмечается, что родители всех учеников класса уже приглашены в школу для беседы. Согласно кадрам в сети, мужчина ударил девочку, потом с силой повернул в свою сторону, замахнулся рукой, а на просьбу одноклассников "не бить ребенка" ответил: "Это не ребенок, это идиот".
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