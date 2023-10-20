https://ria.ru/20231020/shkola-1904275447.html

В школе в Краснодаре, где учитель ударил девочку, проводят проверку

В школе в Краснодаре, где учитель ударил девочку, проводят проверку - РИА Новости, 20.10.2023

В школе в Краснодаре, где учитель ударил девочку, проводят проверку

Служебная проверка началась в краснодарской гимназии № 87 после того, как учитель математики набросился на ученицу, смотревшую в телефон на уроке, несмотря на... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T23:43

2023-10-20T23:43

2023-10-20T23:43

происшествия

краснодар

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КРАСНОДАР, 20 окт - РИА Новости. Служебная проверка началась в краснодарской гимназии № 87 после того, как учитель математики набросился на ученицу, смотревшую в телефон на уроке, несмотря на запрет, сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ) краевой столицы. "Сегодня в 6 классе на уроке математики ученица отказалась сдавать телефон учителю. На основании приказа, ученикам запрещается использование телефона на уроках. Во время объяснения материала учитель увидел, что ученица смотрит в телефон. Он неоднократно просил его сдать. Ученица проигнорировала требование... Ведется служебное расследование", - говорится в сообщении. Отмечается, что родители всех учеников класса уже приглашены в школу для беседы. Согласно кадрам в сети, мужчина ударил девочку, потом с силой повернул в свою сторону, замахнулся рукой, а на просьбу одноклассников "не бить ребенка" ответил: "Это не ребенок, это идиот".

https://ria.ru/20230609/delo-1877331005.html

краснодар

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происшествия, краснодар