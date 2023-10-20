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Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в центре города - РИА Новости, 20.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:27 20.10.2023 (обновлено: 10:28 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/sevastopol-1904023174.html
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в центре города
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в центре города - РИА Новости, 20.10.2023
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в центре города
Противодиверсионные учения проводит Черноморский флот на входе в Севастопольскую бухту, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T10:27
2023-10-20T10:28
специальная военная операция на украине
безопасность
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Противодиверсионные учения проводит Черноморский флот на входе в Севастопольскую бухту, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Громкие звуки в центре города — это в районе Северного и Южного молов Черноморский флот проводит тренировку расчетов ППДО (противоподводная диверсионная оборона – ред.) Также тренировки ожидаются в течение дня", - написал Развожаев. В городе все спокойно, отметил он.
https://ria.ru/20231019/raketa-1903956699.html
севастополь
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безопасность, севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в центре города

Развожаев: ЧФ проводит противодиверсионные учения в Севастопольской бухте

© РИА Новости / Алексей Павлишак | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Противодиверсионные учения проводит Черноморский флот на входе в Севастопольскую бухту, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«
"Громкие звуки в центре города — это в районе Северного и Южного молов Черноморский флот проводит тренировку расчетов ППДО (противоподводная диверсионная оборона – ред.) Также тренировки ожидаются в течение дня", - написал Развожаев.
В городе все спокойно, отметил он.
В Севастополе - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Развожаев: ракета, атаковавшая штаб ЧФ в Севастополе, была французской
Вчера, 22:29
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСевастопольМихаил Развожаев
 
 
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