https://ria.ru/20231020/sevastopol-1904023174.html

Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в центре города

Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в центре города - РИА Новости, 20.10.2023

Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в центре города

Противодиверсионные учения проводит Черноморский флот на входе в Севастопольскую бухту, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T10:27

2023-10-20T10:27

2023-10-20T10:28

специальная военная операция на украине

безопасность

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Противодиверсионные учения проводит Черноморский флот на входе в Севастопольскую бухту, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Громкие звуки в центре города — это в районе Северного и Южного молов Черноморский флот проводит тренировку расчетов ППДО (противоподводная диверсионная оборона – ред.) Также тренировки ожидаются в течение дня", - написал Развожаев. В городе все спокойно, отметил он.

https://ria.ru/20231019/raketa-1903956699.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, севастополь, михаил развожаев